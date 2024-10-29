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Konya'da 29 Ekim kutlamaları

KONYA - Konya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yıl dönümü törenle kutlandı.

Feritpaşa Caddesi üzerinde yapılan kutlamalar Konya Valisi İbrahim Akın ve Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın vatandaşları selamlamasıyla başladı. Daha sonra saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yapan Vali İbrahim Akın, "Milletimizin varoluş destanı olan Cumhuriyetimizin 101. yıldönümünü milletçe kutlamanın onur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bu büyük bayram hepimize kutlu olsun. Cumhuriyetimizin 101. yıldönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve geçen hafta TUSAŞ'a yapılan hain terör saldırısında şehadete eren şehitlerimiz olmak üzere tüm şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmetle anıyoruz" dedi.

Konuşmanın ardından kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere Vali Akın tarafından ödülleri verildi. Program geçit töreniyle sona erdi. Törene, askeri ve mülki erkan, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.