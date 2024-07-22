Kore Gazisi Çatalbaş son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Genel

Kore Gazisi Çatalbaş son yolculuğuna uğurlandı

Yalova'da hayatını kaybeden 95 yaşındaki Kore Gazisi Necmettin Çatalbaş, düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

22.07.2024 23:04
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Kore Gazisi Çatalbaş son yolculuğuna uğurlandı

YALOVA - Yalova'da hayatını kaybeden 95 yaşındaki Kore Gazisi Necmettin Çatalbaş, düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Aslen Bayburtlu olan ve uzun yıllardır Yalova'da yaşayan Gazi Necmettin Çatalbaş, 95 yaşında vefat etti. Çatalbaş'ın cenazesi Yalova Merkez Camisi'ne getirildi. Gazinin öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazını İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk kıldırdı. ardından Çatalbaş'ın naaşı askeri törenle cenaze aracına taşındı. Ardından Gazi Çatalbaş, Paşakent Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze töreninde Çatalbaş'ın ailesi taziyeleri kabul etti.

Cenaze törenine Vali Hülya Kaya, AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, CHP Yalova Milletvekili Tahsin Becan, Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel, Garnizon Komutan Vekili Deniz Piyade Albay Mahmut Korkmaz, İl Genel Meclis Başkanı Hasan Soygüzel, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Laçin, AK Parti İl Başkanı Umut Güçlü de katıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Kore Gazisi Çatalbaş son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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