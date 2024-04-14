Genel

Korgeneral Metin Tokel, Selçuk Bayraktar ve Ahmet Akyol'dan sınır birliklerine bayram ziyareti

Sınır ötesinde bayramlaşma

Şırnak'ta Mehmetçikle buluşma

ŞIRNAK - 2. Ordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve Aselsan Genel Müdürü Ahmet Akyol, yüksek teknoloji ile donatılmış sınır ve sınır ötesindeki sınır ötesindeki birlikler ile üs bölgelerinde görev yapan Mehmetçiklere Ramazan Bayramı ziyareti gerçekleştirdi.

2. Ordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve Aselsan Genel Müdürü Ahmet Akyol, Türk mühendisleri tarafından üretilmiş yüksek teknoloji ile donatılmış sınır ve sınır ötesindeki birlikler ile üs bölgelerinde görev yapan Mehmetçiklere Ramazan Bayramı ziyareti gerçekleştirdi. Korg. Tokel, Bayraktar ve Akyol, Cizre'de bulunan Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı İHA birliklerinin yanı sıra Cudi Dağı'nda bulunan Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Halit Özçelik Üs Bölgesi ve Irak'ın kuzeyindeki (Metina) Zinar Dağı Üs Bölgesi'ndeki askerlerle bir araya gelerek bayramlaştı. Ziyaret sırasında Korgeneral Metin Tokel, Selçuk Bayraktar ve Ahmet Akyol, bölgedeki askeri personelle teknik istişarelerde bulundu.

Şırnak'ta Mehmetçikle buluşma

Bayram ziyaretinin sonraki durağında ise Şırnak'taki 23. Piyade Tümen Komutanlığı'na intikal edildi. Şırnak'ta 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Emre Tayanç ile bir araya gelen Tokel, Bayraktar ve Akyol, burada birlik personeli askerler ve geçici köy korucuları ile bayramlaştı.