Küçük Hazal'ın hayali gerçek oldu - Son Dakika
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Küçük Hazal'ın hayali gerçek oldu

Küçük Hazal\'ın hayali gerçek oldu

Nevşehir Valisi Ali Fidan, CİMER üzerinden gelen mesajı gören 12 yaşındaki Hazal Ünal'ı ve ailesini Kapadokya bölgesine davet ederek hayalini gerçekleştirdi. Hazal, tarihi ve turistik mekanları gezerken çok mutlu olduğunu belirtti.

09.05.2024 15:20
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Küçük Hazal'ın hayali gerçek oldu

NEVŞEHİR - CİMER üzerinden Nevşehir Valiliğine müracaat ederek Kapadokya bölgesini gezmek istediğini dile getiren 12 yaşındaki Hazal Ünal'ın hayalini Nevşehir Valisi Ali Fidan gerçekleştirdi.

CİMER üzerinden gelen mesajı gören Nevşehir Valisi Ali Fidan Ankara Altındağ ilçesi Şehit Muzaffer Aydoğdu ortaokulunda okuyan Hazal Ünal ve ailesini Kapadakya bölgesine davet etti. Annesi ve ablası ile Nevşehir'e gelen Hazal Ünal, Kapadokya bölgesinin tarihi ve turistik mekanlarını gezdi. Kaymaklı yeraltı şehir, Uçhisar Kalesi ve Göreme Açık Hava Müzesini gezen Hazal hayallerine kavuştuğu için çok mutlu olduğunu söyledi. Göreme Açık Hava Müzesini gezen Hazal Ünal, daha sonra Avanos ilçesinde çanak yapım atölyesine giderek çamurdan çanak yapımını deneyimledi.

Hazar Ünal daha sonra Nevşehir Valisi Ali Fidan'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette kendisi ve ailesini Nevşehir'e davet ederek misafir eden Vali Ali Fidan'a teşekkür etti.

Kaynak: İHA

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