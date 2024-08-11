Küçükçekmece Belediyesi 18 mahallede yüzlerce çocuğu oyunla buluşturdu - Son Dakika
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Küçükçekmece Belediyesi 18 mahallede yüzlerce çocuğu oyunla buluşturdu

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Küçükçekmece Belediyesi, 18 mahallede düzenlediği 'Sokakta Oyun Var' etkinliği ile unutulmaya yüz tutmuş sokak oyunlarını çocuklarla buluşturdu. Etkinliklere çocukların yanı sıra yetişkinler de büyük ilgi gösterdi. Toplamda 20 mahallede düzenlenecek etkinliklere katılan çocuklar, birçok oyunu oynayarak eğlendi. Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ay, çocukları sokağa çekebilmek adına bu etkinliği düzenlediklerini belirtti.

11.08.2024 09:43  Güncelleme: 10:15
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Küçükçekmece Belediyesi 18 mahallede yüzlerce çocuğu oyunla buluşturdu

Unutulan oyunlar Küçükçekmece sokaklarında yüzlerce çocukla buluştu

İSTANBUL - Küçükçekmece Belediyesi, "Sokakta Oyun Var" etkinliği ile 18 mahallede unutulmaya yüz tutmuş sokak oyunlarını çocuklarla buluşturdu. Gerçekleştirilen etkinlikte, belediye başkan yardımcısı çocuklara bizzat oynarken, çocuklar ise farklı oyunlarda eğlenceli vakit geçirdi.

Küçükçekmece Belediyesi okulların yaz tatiline girmesiyle, çocukları oyunla buluşturmak için çalışma başlattı. Şu ana kadar 18 mahallede düzenlenen "Sokakta Oyun Var" etkinlikleriyle yüzlerce çocuk, unutulmaya yüz tutmuş oyunlarla buluştu. Sokakta oyun düzenleyen Küçükçekmece Belediyesinin etkinliklerine çocukların yanı sıra yetişkinler de büyük ilgi gösterdi. Toplamda 20 mahallede düzenlenecek etkinliklere katılan çocuklar, sek sek, halat çekme, evet-hayır oyunu, çuval yarışı, yüz-el boyama, duvar boyama gibi mahalle arasından oynanan birçok oyunu oynuyor, doyasıya eğleniyor. Oyunlara yoğun ilgi gösteren çocuklar, bol bol fotoğraf çektirdi.

Oyunlar hakkında açıklamalarda bulunan Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ay, "Küçükçekmece Belediyesi, geçmişte çocukluğumuzda oynadığımız ve unutulmaya yüz tutmuş oyunları çocuklarımıza öğretmek, göstermek. Malum teknoloji çağındayız, çocuklarımızın hepsi teknolojik aletlerle haşir neşir oluyorlar. Sokağa çok çıkamıyorlar. Küçükçekmece Belediyesi olarak, çocukları sokağa çekebilmek adına, 20 tane mahallemizde bu etkinliği düzenleyeceğiz, son iki tane etkinliğimiz var. Şuana kadar 18 tane mahallede çocuklarımızla buluştuk. Katılım beklentimizin çok çok üstünde oldu, bu bizi çok memnun etti. çocuklarımızın dışarıda oynayabileceği alanlara sahip olabilmesi adına, Küçükçekmece Belediyesi kreşler olsun, oyun parkları olsun, spor alanları olsun teşvik etmek adına büyük adımlar atmaktadır" diye konuştu.

Etkinliklere katılarak oynayan çocuklar ise, çok eğlendiklerini ve oyunları devam etmesini istediklerini söyledi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Küçükçekmece Belediyesi 18 mahallede yüzlerce çocuğu oyunla buluşturdu - Son Dakika

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