Küçükçekmece'de alkollü şahsın köpeği tutup yere fırlattığı anlar kamerada - Son Dakika
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Genel

Küçükçekmece'de alkollü şahsın köpeği tutup yere fırlattığı anlar kamerada

Küçükçekmece'de alkollü olduğu iddia edilen bir şahıs, sokakta bağırarak yürürken yanından geçen bir köpeği tutup yere fırlattı. Ardından ise motosikletin önüne atlayarak sürücüye bağırdı. O anlar başka bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

15.02.2024 16:14  Güncelleme: 16:17
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Küçükçekmece'de alkollü şahsın köpeği tutup yere fırlattığı anlar kamerada

Alkollü şahıs önce yanından geçen köpeği tutup yere fırlattı, ardından motosikletin önüne atladı

İSTANBUL - Küçükçekmece'de alkollü olduğu iddia edilen şahıs, sokakta bağırarak yürürken önce yanından geçen bir köpeği tutup yere fırlattı, ardından motosikletin önüne atladı. O anları başka bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Halkalı'da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, alkollü bir şahıs sokakta etrafa bağırarak yürüürken yanından geçen bir köpeğe önce bağırdı, ardından tutup yere fırlattı. Daha sonra yürümeye devam eden şahıs, yoldan geçen bir motosikletin önüne atlayarak sürücüye bağırdı. O anları ise başka bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydetti.

Küçükçekmece\'de alkollü şahsın köpeği tutup yere fırlattığı anlar kamerada
Kaynak: İHA

Küçükçekmece, Hayvan Hakları, Güvenlik, 3.Sayfa, Genel, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Küçükçekmece'de alkollü şahsın köpeği tutup yere fırlattığı anlar kamerada - Son Dakika
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