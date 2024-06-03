Küçükçekmece'de yıkılan binanın bulunduğu cadde trafiğe açıldı - Son Dakika
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Genel

Küçükçekmece'de yıkılan binanın bulunduğu cadde trafiğe açıldı

Küçükçekmece'de dün sabah saatlerinde çöken binanın enkaz kaldırma çalışmalarının tamamlanmasının ardından binanın bulunduğu cadde trafiğe bu sabah itibariyle trafiğe açıldı.

03.06.2024 16:26
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Küçükçekmece'de yıkılan binanın bulunduğu cadde trafiğe açıldı

İSTANBUL - Küçükçekmece'de dün sabah saatlerinde çöken binanın enkaz kaldırma çalışmalarının tamamlanmasının ardından binanın bulunduğu cadde trafiğe bu sabah itibariyle trafiğe açıldı.

Küçükçekmece Kartaltepe Mahallesi Belediye Caddesi üzerinde dün sabah saat 08.40 sıralarında 3 katlı bina henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. Çökme sonrası bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çökme sonrası 1 kişi hayatını kaybederken, bina enkazından 8 kişi yaralı olarak çıkarıldı.

Yan tarafında bulunan binada yıkıldı

1 kişinin öldüğü, 8 kişinin ise yaralandığı 3 katlı binanın çökmesi olayı sonrası yan tarafta bulunan ve tedbir amaçlı olarak boşaltılan 3 katlı bina kontrollü bir şekilde yıkıldı. Çöken binanın bitişiğinde bulunan ve tamamen yıkılan binada enkazlar ile molozların temizleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından cadde yeniden araç ve yaya trafiğe açıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Küçükçekmece'de yıkılan binanın bulunduğu cadde trafiğe açıldı - Son Dakika

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