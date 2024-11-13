Kudüs Algısı Araştırması Sonuçları Açıklandı - Son Dakika
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Kudüs Algısı Araştırması Sonuçları Açıklandı

Mirasımız Kudüs Derneği, Türkiye genelinde Kudüs'e olan algıyı araştıran anket sonuçlarını açıkladı.

13.11.2024 19:56
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Kudüs algısı araştırması sonuçları açıklandı

İSTANBUL - Fatih'te düzenlenen basın toplantısında Mirasımız Kudüs Derneği ile ARGETUS Araştırma Şirketi'nin Türkiye genelinde gerçekleştirdiği 'Kudüs Algısı Araştırması' sonuçları açıklandı.

Mirasımız Kudüs Derneği, ARGETUS Araştırma Şirketi ile Türkiye genelinde 'Kudüs Algısı Araştırması' gerçekleştirdi. Kudüs'e olan bakış açısının, toplumun Kudüs ile ilgili bilgisinin ve duygusal bağın belirlendiği anket çalışmasının sonuçları ise basın toplantısında açıklandı. Fatih'te bir otelde düzenlen basın toplantısına Mirasımız Kudüs Derneği Genel Başkanı Muhammet Demirci, Prof. Dr. Mahmut Hakkı Akın ve Prof. Dr. Zekeriya Kurşun ile davetliler ve basın mensupları katıldı. Programda araştırmayı yapan hocalardan Prof. Dr. Mahmut Hakkı Akın sonuçları basın mensupları ile paylaştı. Anket verilerinin sunulmasının ardından program sona erdi.

"Milletimiz Kudüs'ü unutmadı, Kudüs'e sahip çıkıyor"

Programda konuşan toplantısına Mirasımız Kudüs Derneği Genel Başkanı Muhammet Demirci, "Bu mirasa sahip çıkan, sahip çıkmaya çalışan 350 bin Kudüslü Müslümanın yanında durmaya çalıştık. O Müslümanların ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştık. Kudüs'te insani yardım çalışmalarını gerçekleştirdik, gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Sıradan bir yardım çalışması yapmadık. Sadece rutin bir yardım yapmadık. Kudüs ve Mescid - i Aksa'nın bilincini manevi değerini milletimize anlatmaya çalıştık. Anadolu'nun her parçasında üniversiteden anaokuluna kadar her alanda Kudüs'ü anlatmaya çalıştık. Bütün uluslararası baskılara rağmen yıllardır milletimiz, Kudüs'ü unutmadı, Kudüs'e sahip çıkıyor" dedi.

"Dünyanın en önemli yeri olarak tescil edilmiştir"

Programa katılan Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Zekeriya Kurşun, " Kudüs dediğimiz zaman ne bir turizm destinasyonu, ne bir ticari güzergah, ne stratejik bir mevki veya modern ifadesiyle jeopolitik değeri olmayan bir yer değildir. Buna rağmen dünyanın en önemli yeri olarak tescil edilmiştir. Anketin sonuçlarına baktığımız zaman dünyanın en önemli yeri hususu çıkıyor ama büyük ölçüde hassasiyetler yani ankete girenlerin hassasiyetleri mevcut durumdur. Belki de 1. Dünya Savaşı'ndan sonra başlayan 1948'den sonra yeni bir hal alan ama ağırlıklı olarak 1967'den sonra meydana gelen yeni durum ve özellikle 7 Ekim'den sonra başlamış olan AKSA Tufanı Harekatı akabinde savaş algısının, bu bahsettiğimiz dünyanın en önemli olduğu mekanı fikrini uyandırsa da bu fikir yeni değildir" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Türkiye, Kudüs, Son Dakika

Son Dakika Genel Kudüs Algısı Araştırması Sonuçları Açıklandı - Son Dakika

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