Kuğulu Park'ta yavru kuğular kar yağışında görüntülendi

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Kuğulu Parkın yavruları kar yağışında görüntülendi

Şehir dışından gelen vatandaşlar yavru kuğuları görüntüledi

ANKARA - Ankara'nın kuğuları, kazları ve ördekleriyle bilinen Kuğulu Park'ta bulunan kuğu yavrular, yoğun kar yağışına rağmen vatandaşların ilgi odağı oldu. Şehir dışından gelen vatandaşlar yavru kuğuları görüntüledi.

8 Mart tarihinde dünyaya gelen yavrular park sakinleri arasındaki yerlerini almıştı. Ankara'da sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle simge yerlerinden olan Kuğulu Park'ta dünyaya gelen 5 kuğu yavrusu, ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Vatandaşlar Kuğulu Park'a gelerek etkili olan kar yağışına rağmen yavru kuğuları fotoğrafladı. Kuğuların hareketleri izleyen vatandaşlar mutlu etti. Yağan kar yağışı ise kartpostallık görüntüler oluşturdu. Bir çok vatandaş ise şehir dışından Ankara'ya gelerek yavru kuğuları görüntüledi.

Mersin'den yavru kuğuları çekmeye geldiğini söyleyen Ece Eryüzlü "Mersin'den kuğuları çekmeye geldim. Sosyal medyada görmüştüm kuğuların yavrularını çok merak ettim. Bugünde çok güzel kar yağıyor. İkisini beraber görmek beni çok mutlu etti. İnsana umut aşılıyorlar. Çok uzaktan sırf kuğuları görmek için gelmek bile güzel bir şey" dedi.