Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan Babalar Günü paylaşımı - Son Dakika
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Genel

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan Babalar Günü paylaşımı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Babalar Günü dolayısıyla Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığında görev yapan özel gereksinimli birey olan Hüsniye Bayrakcı'yı babası Selami Bayrakcı'yı tebrik etti. Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Hüsniye Bayrakcı'yı 20 yıldır işe götüren ve getiren babası Selami Bayrakcı'yı tebrik ettiği bir video ile paylaştı. Bakan Ersoy, tüm babaların Babalar Günü'nü kutladı ve Hüsniye'nin babası Selami Bey'i yılın babası olarak gönlünün başucunda kabul ettiğini belirtti.

16.06.2024 12:42
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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan Babalar Günü paylaşımı

ANKARA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Babalar Günü dolasıyla Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığında görev yapan özel gereksinimli birey olan Hüsniye Bayrakcı'yı babası Selami Bayrakcı'yı tebrik etti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Babalar Günü dolasıyla Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığında görev yapan özel gereksinimli birey olan Hüsniye Bayrakcı'yı 20 yıldır işe götüren ve getiren babası Selami Bayrakcı'yı tebrik ettiği bir video ile paylaştı. Bakan Ersoy paylaştığı videoda şu ifadeleri kullandı:

" Ülkemiz adına ulaştığımız tüm başarı Bakanlıktaki her kademede görev yapan ekibimizin başarısıdır. Bakanlığımızın Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığında görev yapan kıymetli personelimiz Hüsniye Bayrakcı'yı 20 yıldır her gün iş yerine getiren, ona sevgiyle rehberlik eden koca yürekli babası Selami Bey'i de Bakanlığımızın bir parçası olarak görüyoruz. Değerli mesai arkadaşımız Hüsniye'nin babası Selami Bey'i yılın babası olarak gönlümüzün başucunda kabul ediyor ve tüm kalbimizle kutluyoruz. Çocuklarına emek veren, onları koşulsuz seven tüm babaların Babalar Günü kutlu olsun."

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan Babalar Günü paylaşımı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan Babalar Günü paylaşımı - Son Dakika
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