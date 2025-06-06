Kurban Bayramı\'nda Kesim Alanlarında Yoğunluk

Kurban kesim alanlarındaki hareketlilik böyle görüntülendi

İSTANBUL - İstanbul'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde vatandaşlar bayram namazının ardından kurban kesim alanlarına geldi. Bahçelievler'deki kurban kesim alanında oluşan yoğunluk dron ile böyle görüntülendi.

Kurban Bayramı'nın ilk gününde vatandaşlar bayram namazlarının kılınmasının ardından ibadetlerini yerine getirmek için kurban kesim alanlarına akın etti. Bahçelievler'de bulunan Bahçelievler Belediyesi'nin hazırladığı kurban kesim alanlarına gelen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Oluşan yoğunluk dron ile havadan da görüntülendi.