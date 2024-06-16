Kurban Bayramı'nın ilk günü Kordonboyu boş kaldı - Son Dakika
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Genel

Kurban Bayramı'nın ilk günü Kordonboyu boş kaldı

İzmir'in merkez ilçelerinde sessizlik hakim oldu. Kurban Bayramı'nın ilk günü itibarıyla Kordonboyu adeta boş kaldı. Normalde yoğunluk yaşanan sahil şeridi, dron ile görüntülendi. Tatilcilerin en çok tercih ettiği ilçe ise Çeşme oldu.

16.06.2024 09:10
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Kurban Bayramı'nın ilk günü Kordonboyu boş kaldı

İZMİR - Kurban Bayramı'nın ilk günü itibarıyla İzmir'in kalbi konumunda bulunan Konak Kordonboyu adeta boş kaldı. Kordon'daki bayram sessizliği dron ile görüntülendi.

9 günlük bayram tatilinin başlamasıyla birlikte İzmir'in merkez ilçelerinde sessizlik hakim. Normal şartlarda günün her saati ve her günü yoğunluğun yaşandığı Kordonboyu, sabah saatlerinde sessizliğe büründü. İzmir'in kalbi konumundaki sahil şeridinin boş kalması dikkatlerden kaçmazken bölgedeki sakinlik dron ile de görüntülendi.

Tatilciler Çeşme'ye akın etti

Öte yandan yerli ve yabancı tatilcilerin bayramda en çok tercih ettiği ilçe ise turizm cenneti Çeşme oldu. Bayram boyunca Çeşme'nin 1 milyonu aşkın tatilciyi ağırlayacağı tahmin ediliyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Kurban Bayramı'nın ilk günü Kordonboyu boş kaldı - Son Dakika

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