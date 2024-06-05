Kurbancılar, sahte para ve dolandırıcılar konusunda uyarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Kurbancılar, sahte para ve dolandırıcılar konusunda uyarıldı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde jandarma ve polis ekipleri, Kurban Bayramı öncesi canlı hayvan pazarındaki satıcılara, sahte paranın gerçeğinden nasıl ayırt edileceğini uygulamalı anlattı. İnegöl Jandarma Komutanlığı ve İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kulan hayvan pazarlarında satıcılara, broşür dağıtarak sahte para ve dolandırıcılık olaylarına karşı uyarıda bulundu. Polis ekipleri, sahte paranın gerçeğinden nasıl ayırt edilebileceği konusunda da bazı örnekler gösterdi. Ekipler uygulamanın ardından sahte paranın özelliklerinin yer aldığı broşürleri de satıcılara dağıttı. Şüphelendikleri bir şahıs hakkında ise 112 ihbar hattını aramalarını isteyen ekipler, ekipler gelene kadar kişiyi oyalamaları gerektiğini söyledi. Satıcılar, kendilerini bilgilendiren ekiplere teşekkür etti.

05.06.2024 14:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kurbancılar, sahte para ve dolandırıcılar konusunda uyarıldı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde jandarma ve polis ekipleri, Kurban Bayramı öncesi canlı hayvan pazarındaki satıcılara, sahte paranın gerçeğinden nasıl ayırt edileceğini uygulamalı anlattı.

İnegöl Jandarma Komutanlığı ve İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kulan hayvan pazarlarında satıcılara, broşür dağıtarak sahte para ve dolandırıcılık olaylarına karşı uyarıda bulundu. Polis ekipleri, sahte paranın gerçeğinden nasıl ayırt edilebileceği konusunda da bazı örnekler gösterdi. Ekipler uygulamanın ardından sahte paranın özelliklerinin yer aldığı broşürleri de satıcılara dağıttı.

Şüphelendikleri bir şahıs hakkında ise 112 ihbar hattını aramalarını isteyen ekipler, ekipler gelene kadar kişiyi oyalamaları gerektiğini söyledi. Satıcılar, kendilerini bilgilendiren ekiplere teşekkür etti.

Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Jandarma, İnegöl, Kurban, Bursa, Genel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel Kurbancılar, sahte para ve dolandırıcılar konusunda uyarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:47 Fenerbahçe, 2 yıllık sözleşme imzaladığı yeni teknik direktörü Jose Mourinho’ya sezonluk 10.5 milyon euro ödeyecek Fenerbahçe, 2 yıllık sözleşme imzaladığı yeni teknik direktörü Jose Mourinho'ya sezonluk 10.5 milyon euro ödeyecek
14:44 Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlık seçiminde kavga Ahmet Türk’ün sözleri sonrası ortalık karıştı Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlık seçiminde kavga! Ahmet Türk'ün sözleri sonrası ortalık karıştı
14:28 AYM’nin iptal kararı ne anlama geliyor Olan biteni CHP’li Ocaklı’ya sorduk, ses getirecek bir iddia ortaya attı AYM'nin iptal kararı ne anlama geliyor? Olan biteni CHP'li Ocaklı'ya sorduk, ses getirecek bir iddia ortaya attı
13:47 Yerine kayyum atanan Hakkari Belediye Başkanı Akış’a 19 yıl 6 ay hapis cezası Yerine kayyum atanan Hakkari Belediye Başkanı Akış'a 19 yıl 6 ay hapis cezası
12:18 Sürpriz buluşma Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener ile görüşecek Sürpriz buluşma! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener ile görüşecek
14:56 Eğitim uçağı kazasında çarpıcı detay Şehit pilotlar tarlada çalışan 20 işçinin hayatını kurtarmış Eğitim uçağı kazasında çarpıcı detay! Şehit pilotlar tarlada çalışan 20 işçinin hayatını kurtarmış
14:04 İtalya maçında sakatlanan Ozan Kabak, EURO 2024 kadrosundan çıkarıldı İtalya maçında sakatlanan Ozan Kabak, EURO 2024 kadrosundan çıkarıldı
13:52 TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay: Gelir adaleti bozuldu, vergi düzenlemesi yapılmalı TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay: Gelir adaleti bozuldu, vergi düzenlemesi yapılmalı
13:51 Ali Koç’tan Aziz Yıldırım’a zeytin dalı: Onursal başkan olsun Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a zeytin dalı: Onursal başkan olsun
13:44 Bakan Mehmet Şimşek: Yıllık cari açık 26 milyar dolar düştü Bakan Mehmet Şimşek: Yıllık cari açık 26 milyar dolar düştü
13:39 Konya’da Kadın Apartman Bahçesinde Ölü Bulundu, Kız Kardeşi de İntihar Etti Konya'da Kadın Apartman Bahçesinde Ölü Bulundu, Kız Kardeşi de İntihar Etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2024 15:24:21. #1.12#
SON DAKİKA: Kurbancılar, sahte para ve dolandırıcılar konusunda uyarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement