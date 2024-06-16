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Kurbanlık keçiyi kurtaran Ramazan İmir: "Tele asılı kalması çok şaşırttı"

ADANA - Adana'da damdan atlayan kurbanlık keçi boynuzlarından elektrik tellerine takılırken keçiyi kurtaran Ramazan İmir," Normalde kaçan kurbanlıkları çok gördük. Ama kurbanlığın damdan sıçrayıp tele asılı kalması çok şaşırttı" dedi.

Sarıçam ilçesine bağlı Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde kurban kesimi sırasında ilginç bir olay yaşandı. Damda bulunan keçi kaçmak için aşağı atladığı sırada hemen dam kenarında bulunan elektrik tellerine boynuzundan takılı kaldı. Boynuzu tele takılı kalan kurbanlığı vatandaşlar kurtarmaya çalıştı. Uzun uğraşlar sonucunda Ramazan İmir, komşusuna ait kurbanlık keçiyi takılı kaldığı tellerin arasından kurtardı.

"Tele asılı kalması çok şaşırttı"

Komşunun kurbanlığının seslerine dışarı çıktığını söyleyen Ramazan İmir, "Uzanırken keçi bağırtı sesi duydum. Herhalde komşu kurbanı kesiyor diye düşündüm. Baktım ısrarla kurbanlığının bağırmasını duyunca balkona çıktım, kurbanlığı telde asıldığını gördüm. Ben hemen komşunun damına çıkarak boynuzundan tele geçtiği için çıkartmakla zorlandık. Sonra bir kamyonun üzerine çıkarak kurbanlığının boynuzu çıkartarak kurtardım. Normalde kaçan kurbanlıkları çok gördük. Ama kurbanlığın damdan sıçrayıp tele asılı kalması çok şaşırttı" dedi.