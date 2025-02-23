Küreklidere Orman Parkı 2025'te Açılacak - Son Dakika
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Genel

Küreklidere Orman Parkı 2025'te Açılacak

Bursa'nın Yıldırım Belediyesi, Küreklidere Şelalesi çevresinde 6,5 hektarlık orman parkı inşa ediyor. Piknikçisinden doğaseverine kadar herkese hitap edecek bu proje, bölgenin turizm değerini artırmayı hedefliyor. Orman parkının açılışı 2025 yılında gerçekleştirilecek.

23.02.2025 14:14  Güncelleme: 14:17
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Küreklidere Orman Parkı, 2025 yılında hizmete açılacak

Çocuğundan sporcusuna, piknikçisinden doğaseverlere hitap edecek

Küreklidere Orman Parkı, bölgenin turizm değerini arttıracak

BURSA - Yıldırım Belediyesi, 'Uludağ'ın incisi' olarak bilinen, eşsiz doğal güzelliklere sahip Küreklidere Şelalesi'nin turizme kazandırılması amacıyla atıl halde bulunan kent ormanında renovasyon çalışmalarına başladı. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 2025 yılı içerisinde hem turizme, hem de vatandaşlarımıza 6,5 hektarlık orman parkını kazandıracaklarını söyledi.

Yıldırım Belediyesi, hayata geçireceği Küreklidere Orman Parkı ile birçok kesime hitap edecek. 6,5 hektarlık alanda yapılacak çalışmalarla, piknikçisinden sporcusuna, çocuğundan doğaseverine hitap edecek alanda birçok çalışmaya imza atacak. Çalışmalar kapsamında bölgeye 17 bin metrekarelik alana çocuk köyü, yürüyüş alanları ve günübirlik tesisten oluşan bir orman parkı kazandıracaklarını belirten Başkan Yılmaz, "Doğa ile iç içe bir yaşam alanı sunmanın yanında, bölgenin turistik çekiciliğini artıracağız. Bursa'nın doğa turizmi alanındaki potansiyelini daha da güçlendireceğimiz proje hem hemşehrilerimizin hayat kalitesini artıracak hem de şehre gelen ziyaretçilere unutulmaz doğa deneyimleri sunacak" dedi.

Bölgenin turizm değerini artıracak, bir cazibe merkezi haline getirecek Küreklidere Orman Parkı'nı baharda faaliyete geçirmeyi hedeflediklerini belirten Başkan Yılmaz, "Gerçekleştireceğimiz çalışmalarla orman parkının yaklaşık 2 kilometre yukarısında bulunan ve 82 metreden dökülen sularıyla ziyaretçilerine eşsiz doğal güzellikler sunan Küreklidere Şelalesi'nin de marka değeri artacak. Doğa ile iç içe yürüyüş parkurları, piknik alanları, restoran, çocuk köyü gibi bir çok alanla vatandaşlarımızın hizmetinde olacağız" diye konuştu.

Yıldırım'ın Uludağ'ın eteğine kurulmuş, vadilerle bezenmiş bir kent olduğunu belirten Başkan Oktay Yılmaz, "Bizde bu değerlerimizi hemşerilerimizle buluşturmaya gayret ediyoruz. Cumalıkızık Orman Parkı, Balaban Orman Parkımız bu değerlerin örnekleridir. Şimdi, benzer bir çalışmayı Küreklidere Şelalesi'nde gerçekleştirecek olmanın heyecanın yaşıyoruz. Burayı mesire alanı olarak planlarken, doğa ile iç içe sporseverlerin memnun olacağı bir yürüyüş parkuru olacak. 3 parkurundan biri ise, Çocuk Köyü olacak. Çocuklarımız burada doğa ile iç içe eğlenerek öğrendiği ve okulların burada faaliyetle yapabildiği önemli bir proje olacak. Bu yıl içerisinde hayata geçireceğiz. Son etabında ise şelalenin yakınında günübirlik bir tesis ile tüm misafirlerimizin hizmetine sunacağız" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Küreklidere Orman Parkı 2025'te Açılacak - Son Dakika

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