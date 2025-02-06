Kurtarıcı ve Halil Amca'nın Gönül Bağı

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KBÜ personeli enkazdan kurtardığı Halil amca ile gönül bağını koparmıyor

KARABÜK - Karabük Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı personeli Emrullah Bingöl, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen 6 Şubat depreminin enkazından 110 saat sonra kurtardıkları Halil Korkmaz ile gönül bağını koparmıyor.

"Asrın Felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde bin 237 kişinin hayatını kaybettiği, binlerce kişinin de yaralandığı Malatya'da 6 Şubat'ın üzerinden 2 yıl geçti. Depremin simgelerinden biri haline gelen Kahramanmaraş'taki 22 bloklu Ebrar Sitesi ise acının en derin yaşandığı yerlerden biri olarak hafızalara kazındı.

Bin 400 kişinin hayatını kaybettiği büyük enkazda, günlerce umutla hayatta kalmaya çalışan Halil Korkmaz, depremin 110. saatinde Karabük Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı personeli Emrullah Bingöl tarafından kurtarıldı. Saatler süren titiz çalışmanın ardından Korkmaz'ın sağ salim enkazdan çıkarıldığı anlar, hem ekip hem de tüm Türkiye için büyük bir moral kaynağı oldu. Depremin ikinci yıl dönümünde Bingöl, Halil Korkmaz ile görüntülü görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede Halil Korkmaz, yaşadığı o zorlu anları şu sözlerle anlattı: "Enkaz altındayken sesimi kimseye duyuramıyordum ama ayak seslerini duydukça umutlanıyordum. Sizin beni kurtardığınız an, hayata yeniden doğduğum andı. Allah hepinize uzun ömürler versin."

Karabük Üniversitesi personeli Emrullah Bingöl ise Halil Korkmaz'ı kurtarma anına ilişkin şunları söyledi: "Halil Amca'ya ulaştığımız an hepimiz için bir olağanüstüydü. O an onu nasıl çıkardığımızı hatırlamıyorum ama başardığımızda hepimiz gözyaşlarına boğulduk. Aradan geçen iki yıla rağmen hala iletişim halindeyiz, bu bağ bizim için çok kıymetli."