Kütahya'da 4.5 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika
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Kütahya'da 4.5 Büyüklüğünde Deprem

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Simav ilçesinde 4.5 büyüklüğünde, 8.81 km derinliğinde deprem meydana geldi.

25.04.2025 08:11
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Kütahya'da 4.5 büyüklüğünde deprem

KÜTAHYA - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Kütayha'nın Simav ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 07.23'te 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 8.81 kilometre olarak ölçüldü.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Kütahya'da 4.5 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kütahya'da 4.5 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika
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