Kütahya'da 4.5 büyüklüğünde deprem

KÜTAHYA - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Kütayha'nın Simav ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 07.23'te 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 8.81 kilometre olarak ölçüldü.