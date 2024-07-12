Kütahyalı 15 Temmuz gazisi Ali Karayiğit: "Bu vatan sahipsiz değil" - Son Dakika
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Genel

Kütahyalı 15 Temmuz gazisi Ali Karayiğit: "Bu vatan sahipsiz değil"

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde yaşayan ve 15 Temmuz gecesi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde gazi olan Ali Karayiğit, çocuğuna Yiğit adını verdi. Karayiğit, yaşadığı darbe girişimini anlatırken, 'Bu vatan sahipsiz değil' dedi.

12.07.2024 22:39
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Kütahyalı 15 Temmuz gazisi Ali Karayiğit: "Bu vatan sahipsiz değil"

15 Temmuz darbe girişiminden 2 ay sonra dünyaya gelen çocuğuna Yiğit adını verdi

KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde yaşayan ve 15 Temmuz gecesi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde gazi olan Ali Karayiğit, "Yüzümde duran şarapnel parçası benim şeref nişanım" dedi.

15 Temmuz darbe girişiminde yaşadıklarını İHA'ya anlatan Gazi Karayiğit, o geceyi hiç unutamayacağını söyledi. Karayiğit, Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi doğumlu olduğunu, İstanbul'da özel bir hastanede güvenlik görevlisi olarak çalıştığını ifade etti. Karayiğit, "Ben İstanbul'da özel bir şirkette çalışıyordum. 15 Temmuz günü mesaiden çıkmıştım. Mesaiden çıkıp dinlenme alanına geçtiğim zaman, ortalığın bir kargaşa halinde olduğunu gördüm. Bir hareketlilik vardı. Bunun ne olduğunu öğrenmeye çalışıyordum. Sonra köprü bize yakın olduğu için tank ve silah sesleri geliyordu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gittim. Orda mahşeri bir kalabalık vardı. İnsanların üzerlerine ateş ediyorlardı. Köprünün üzeri mahşer yeri gibiydi. Gelen gidenler, ambulanslar, çok şehitlere şahit oldum. Allah bir daha böyle bir şey yaşatmasın, ülkemize ve milletimize. Saat 22.00'de gitmiştim ve sabah 06.00 gibi oradaydım. Bana şarapnel parçası geldi. Yüzümde ve başımda. Bir tanesi çıktı ama diğeri duruyor, orada duracak ve o benim madalyam. Orada unutamadığım şey, ben köprüye gittiğim zaman köprüdeki kalabalığı görünce 'Bu vatan sahipsiz değil' dedim. Vatanını seven herkes oradaydı" diye konuştu.

Reyhan ile Yiğit adında iki çocuğu olan Ali Karayiğit, 15 Temmuz'dan 2 ay sonra dünyaya gelen çocuğuna Yiğit adını verdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Kütahyalı 15 Temmuz gazisi Ali Karayiğit: 'Bu vatan sahipsiz değil' - Son Dakika

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