Kuzey Anadolu'daki aktif faylar jeodezik yöntemlerle araştırılacak - Son Dakika
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Kuzey Anadolu'daki aktif faylar jeodezik yöntemlerle araştırılacak

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Hitit Üniversitesi tarafından yürütülen proje kapsamında Kuzey Anadolu Fay Zonu'nda 60 farklı lokasyonda fay mekanizmalarının çözülmesine yönelik çalışmalar yapılacak. Kuzey Anadolu Fay hattının Türkiye'deki en aktif fay hatlarından biri olduğu belirtilirken, projeyle fay hattının orta kesiminin deformasyon yapısı belirlenecek ve ülke tektonik bilgisine katkı sağlanacak.

24.03.2024 08:31
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Kuzey Anadolu'daki aktif faylar jeodezik yöntemlerle araştırılacak

Osmancık Ömer Derindere Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Kayhan Aladoğan:

"KAF, Türkiye'deki en aktif fay hatlarından birisi"

ÇORUM - Kuzey Anadolu Fay hattı üzerinde yer alan Çorum ve çevresindeki aktif fay hatları Hitit Üniversitesi'nce yürütülecek proje ile ile araştırılacak.

Osmancık Ömer Derindere Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Kayhan Aladoğan tarafından hazırlanan "Kuzey Anadolu Fay Zonu Orta Segmentinin Blok Hareketlerinin GNSS Ölçmeleri ile Belirlenmesi" başlıklı proje çerçevesinde Kuzey Anadolu Fay Zonu'nda 60 farklı lokasyon belirlenerek fay mekanizmalarının çözülmesine yönelik çalışmalar yürütülecek. Kuzey Anadolu Fay hattının Türkiye'deki en aktif fay hatlarından birisi olduğuna dikkat çeken Kayhan Aladoğan, Türkiye'de son 100 yılda meydana gelen büyük yıkıcı depremlerin birçoğunun bu fay üzerinde meydana geldiğine işaret etti.

Kuzey Anadolu Fay hattı aktivitesi yüksek olduğu için gelecekte de büyük deprem üretme potansiyeline sahip olduğunun altını çizen Aladoğan, "Projemizde Kuzey Anadolu'nun önemli bir geçiş güzergahı olan, üzerinde bir çok yerleşim yeri bulunan ve bölge depremselliği açısından önemli bir fay zonu olan Kuzey Anadolu Fay Zonu orta kesimlerinin modellenmesi amaçlanmaktadır. Çalışma alanımız doğuda Tokat Erba'dan başlayıp batıda Kastamonu Ilgaz'a kadar uzanmaktadır. Çalışmalarda Kuzey Anadolu Fay Zonu ana kol haricinde güneye uzanan iç bükey kollarda var. Bunların en büyüklerinden birisi olan ve 1939 Erzincan depreminden sora yüzey kırığı oluşan Sungurlu fayı Tokat Niksar'dan başlayarak Çankırı Havzasına kadar uzanmaktadır. Diğer önemli bir kol ise Merzifon Esençay fay hattıdır. Bu fay üzerinde yapılan çalışmalar sonucunda fayın deprem tekrarlama periyodu ortalama bin 300 yıl olup, bu fay üzerinde yaklaşık 3 bin 700 yıldır büyük bir deprem meydana gelmemiştir" ifadelerini kullandı.

"60 noktada çalışma yapılacak"

Proje çerçevesinde 60 noktada çalışma yapılacağını anlatan Aladoğan, "Bu çalışmalar Hitit Üniversitesi BAP biriminin destekleriyle başladı. Şu anda çalışmalar devam ediyor. Elde edilen çalışmalar ve modellelemeler tamamlandığı zaman Kuzey Anadolu Fay hattının orta kesiminin deformasyon yapısı belirlenecek. Ayrıca çalışma Avrasya ve özellikle Anadolu Levhasını denetleyen mekanizmanın anlaşılmasına ve ülke tektonik bilgisine de katkı sağlayacak" şeklinde konuştu.

Projenin Aladoğan, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Nurullah Alkan (Hitit Üniversitesi), Dr. Öğr. Üyesi Halil İbrahim Solak (Afyon Kocatepe Üniversitesi), Dr. Öğr. Üyesi Ali Özkan (Osmaniye Üniversitesi), Dr. Öğr. Üyesi Cemil Gezgin (Aksaray Üniversitesi) ile Öğr. Gör. Zafer Köse'nin (Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi) araştırmacı olarak yer aldığı proje ekibi tarafından ve Prof. Dr. İbrahim Tiryakioğlu (Afyon Kocatepe Üniversitesi) ile Prof. Dr. Hasan Sözbilir'in (Dokuz Eylül Üniversitesi) danışmanlığında yürütüleceğini sözlerine ekledi.

Kuzey Anadolu\'daki aktif faylar jeodezik yöntemlerle araştırılacak
Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Kuzey Anadolu'daki aktif faylar jeodezik yöntemlerle araştırılacak - Son Dakika

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