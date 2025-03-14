Limon Fiyatları Üzerine Yalan Paylaşım İfşa Edildi

Sosyal medyada limon fiyatlarına ilişkin yalanı Ticaret Bakanlığı ortaya çıkardı

ANKARA - Ticaret Bakanlığı, limon fiyatlarına ilişkin dezenformasyon ve provokatif paylaşımlarda bulunan şahsa yönelik suç duyurusunda bulundu.

Ticaret Bakanlığı, sosyal medyada limon fiyatları hakkında yanlış bilgi yayan şahıs hakkında suç duyurusunda bulundu. Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yalancının mumu, Ticaret Bakanlığı denetim elemanlarımızla karşılaşınca söner. Geçtiğimiz günlerde sosyal medya üzerinden 32 dönüm limon bahçesi olduğunu ve limonlarını 50 kuruşa satamadığını iddia eden Rüştü Karataş adlı şahıs, Ticaret İl Müdürlüğümüz denetim elemanlarınca tespit edilerek iddiaları incelemeye alınmıştır" dedi.

"Şahıs hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur"

Gürcan, söz konusu şahsın aslında çiftçi olmadığını belirterek, "Yapılan görüşme tutanakla imza altına alınmış olup, söz konusu şahsın aslında çiftçi olmadığı, Hal Kayıt Sistemi'ne kayıtlı bulunmadığı, sebze ve meyve ticareti yapmadığı, 32 dönüm bahçesinin olmadığı ve 50 kuruşa satılamayan limon iddiasının gerçeği yansıtmadığı kendi beyanlarından anlaşılmıştır. Ayrıca limon fiyatlarının piyasada ve tarlada 15 lira civarında olduğu anlaşılmaktadır. Sosyal medyada halkı kin ve nefret uyandırmaya yönelik yanlış bilgi ve paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle ilgili şahıs hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur" ifadelerini kullandı.

Gürcan, Ticaret Bakanlığı olarak dezenformasyon ve provokatif paylaşımlarla halkı tahrik eden yalan paylaşımlarla mücadelelerinin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.