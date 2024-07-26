Lokantacılar Odası'ndan 10 bin kişilik aşure ikramı - Son Dakika
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Genel

Lokantacılar Odası'ndan 10 bin kişilik aşure ikramı

Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası tarafından Muharrem ayı dolayısıyla hazırlanan 10 bin kişilik aşure, vatandaşlara ikram edildi.

26.07.2024 19:41
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Lokantacılar Odası'ndan 10 bin kişilik aşure ikramı

Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir: "Her yıl bu güzellikleri paylaşmak için 10 bin kişilik aşure ikram ediyoruz"

KAYSERİ - Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası tarafından Muharrem ayı dolayısıyla hazırlanan 10 bin kişilik aşure, vatandaşlara ikram edildi.

Hunat Cami'de Cuma namazının ardından yapılan aşure dağıtımına Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir, Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şeyhi Odakır, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Hep birlikte vatandaşlara aşure ikram ettiklerini söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Tabi ki Muharrem ayı bizim için değerli, aşure ayı olarak bilinir. Duaların kabul olduğu, kazadan beladan, nazardan Mevlamızın esirgemesini temenni ettiğimiz böyle güzel ve anlamlı ayda sağ olsunlar esnaf odalarımızın ve Lokantacılar ve Pastacılar Odamızın yapmış olduğu 10 bin kişilik aşure ikramını sayın valimizle ve oda başkanlarımızla hep beraber vatandaşlarımıza ikram ettik. Emeği geçenlerden Allah razı olsun, geçmişlerinin canına değsin. Allah yılına huzur içerisinde erdirsin diye de dua ediyoruz" dedi.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de Kayseri'ye beraberliğin yakıştığını söyleyerek, "Kayseri'nin birlik ve beraberlik içerisinde girdiği bir Muharrem ayında daha bir Cuma günü bütün hemşehrilerimizle birlikte buradayız. Az önce ibadetlerimizi omuz omuza yaptık. Çıktıktan sonra da hem bizim önemli bir değerimiz olan hem de atalarımızdan ecdadımızdan da miras olarak kalan aşure dağıtım programını icra ettik. Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanlığımız her yıl bunu geleneksel olarak yoğun bir katılımla gerçekten de başkanımızın söylediği gibi 10 bin kişilik olarak hazırlıyor. Bu yıl bütün hemşehrilerimizle beraber olmanın mutluluğunu yaşadık. Birlik beraberliğimiz daim olsun. Kayseri'ye birlik beraberlik yakışıyor. Bu şehrin birlik beraberliği gerçekten her şeyden güzel" ifadelerini kullandı.

Her yıl 10 bin kişilik aşure yaparak güzellikleri paylaştıklarını söyleyen Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir de, "Bizim Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası olarak her yıl aşure ikramımız oluyor. Bu yıl da yine geleneği bozmadık, vatandaşlarımızla hem paylaşalım hem de bu güzellikle beraberlikle olalım diye yine 10 bin kişilik bir aşure hazırladık. Sağ olsunlar Kayseri Protokolümüz de bizlere heyecan verdiler, destek verdiler. Bu günümüzde yanımızda oldular. Ben onlara da çok teşekkür ediyorum. Bildiğiniz gibi Muharrem ayı kardeşliğin, paylaşımın olduğu bir ay. Onun için de bizler her yıl geleneksel hale getirerek Ahi Evran düsturu almış, onun terbiyesi ile büyüyen esnaf teşkilatı olarak da her yıl esnaflarımızla vatandaşlarımızla paylaşarak aşure ikramında bulunuyoruz. Vatandaşımızın da yoğun bir talebi var. Ben afiyet olsun diyorum ve herkesin Muharrem ayını tebrik ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Lokantacılar Odası'ndan 10 bin kişilik aşure ikramı - Son Dakika

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