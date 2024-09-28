Lübnan'dan Mersin'e Kaçış

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Lübnan'ı terk eden yabancı uyruklu vatandaşlar deniz yolu ile Mersin'e geldi

MERSİN - İsrail saldırılarının arttığı Lübnan'daki yabancı uyruklu vatandaşlar deniz yolu ile Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Ceyport Taşucu limanına geldi.

Ortadoğu'da geniş çaplı çatışma endişesi artarken İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını arttırması, Lübnan'da yaşayan yabancı uyruklu vatandaşları tedirgin ediyor. Çok sayıda ülke, vatandaşlarını ülkeyi terk etmeleri konusunda uyarırken, Lübnan'da uçuşların askıya alınması ile birlikte yabancı uyruklu vatandaşlar deniz yolu ile Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Ceyport Taşucu limanına geldi. Lübnan'ın Tripoli Limanı'ndan hareket eden Med Lınes şirketine ait Dada Star isimli gemi, çeşitli ülke vatandaşlarından oluşan 362 yolcusu ile Ceyport Taşucu Limanı'na ulaştı.

Limanda işlemleri tamamlanan yabancı uyruklu vatandaşlar aileleri ile birlikte minibüslerle ilçeden ayrıldı. Yabancı Uyruklu vatandaşların, Türkiye'nin değişik illerindeki havalimanlarından ülkelerine gideceği öğrenildi.