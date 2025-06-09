Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek hayatını kaybetti

MANİSA - Elektrik çarpması sonucu ağır yaralı olarak Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde tedavi gören Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yaşadığı kaza sonucu kaldırıldığı hastanede bir süredir tedavi gören Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Kendisine Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" dedi.