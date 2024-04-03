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Mazbatasını alan İYİ Partili Rasim Arı: "Seçim bitti, defter kapandı"

NEVŞEHİR - 31 Mart tarihinde yapılan Mahalli İdareler seçimlerinde İYİ Partiden Nevşehir Belediye Başkanı seçilen Rasim Arı bu gün mazbatasını alarak göreve resmen başladı.

Nevşehir Adalet Sarayında düzenlenen mazbata töreninde konuşan Rasim Arı; "Asil olan millettir. Bu seçimi ben kazanmadım, Nevşehir kazandı, Nevşehir'in demokrasisi kazındı. Nevşehir demokrasi Türkiye'ye örnek bir tavır sergiledi. O yüzden tüm halkımıza huzurunuzda teşekkürlerimi iletiyorum. Artık seçim bitmiştir, defter kapanmıştır. Artık Nevşehir lafa değil icraata ihtiyacı var. Nevşehir siyasi ayrımcılığa değil birlikteliğe, kardeşliğe, ortak akla ve herkesi kucaklayan bir tavra ihtiyacı var" şeklinde konuştu.