Memur-Sen'den CHP'ye siyah çelenk - Son Dakika
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Memur-Sen'den CHP'ye siyah çelenk

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, CHP'nin sendika üyelerine ödenen 'Toplu Sözleşme ikramiyesi'ni iptal etme talebi üzerine, CHP Genel Merkezi önünde eylem gerçekleştirdi. Yalçın, CHP'yi ana muhalefet partisi olarak emekçilerin yanında olmamakla suçladı ve memurların hak kaybına uğradığını belirtti. Ayrıca, CHP'nin toplu sözleşme desteğinin iptali için dava açmasını eleştirdi. Eylemin ardından siyah çelenk CHP Genel Merkezi'nin kapısına bırakıldı.

08.03.2024 19:14  Güncelleme: 19:15
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Memur-Sen'den CHP'ye siyah çelenk

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: "Ana muhalefet partisi emekçinin yanında olur, bu nasıl ana muhalefet"

ANKARA - Memur Sendikaları Konfederasyonu Genel Başkanı Ali Yalçın, "Dünyanın her yerinde Ana muhalefet emekçinin yanında olur, toplu Sözleşmelerde biz mücadele ederken hiç yanımızda göremedik sizi. Bu nasıl Ana muhalefet" dedi.

Memur-Sen Konfederasyonu tarafından, CHP'nin iptal talebiyle açılan dava ile Anayasa Mahkemesi tarafından sendika üyesi memurlara ödenen 'Toplu Sözleşme ikramiyesinin' iptal edilmesi üzerine, CHP Genel Merkez Binası önünde eylem gerçekleştirildi.

"Memurların aylık 345 lira, yıllık 4 bin 150 lira hak kaybına uğramasına neden olunmuştur"

Memur-Sen Konfederasyonu Genel Başkanı Ali Yalçın, burada yaptığı konuşmada yaklaşık 2 milyon memura verilen aylık 538 lira gelirin iptal edildiğini ve memurların mağdur edildiğini söyleyerek, "Toplu Sözleşme İkramiyesine ilişkin hüküm CHP'nin basiretsiz, sorunlu ve sorumsuz muhalefet anlayışının bir tezahürü olarak, Anayasa Mahkemesi'ne İlgili mevzuat hükmünün tamamının iptali için başvurmasıyla, Mahkeme tarafından, evrensel hukuk kurallarıyla açıkça çelişen Mesnetsiz gerekçelerle İptal Kararı verilmiş, Memurların aylık 345 lira, yıllık 4 bin 150 lira hak kaybına uğramasına neden olunmuştur. Yani CHP, 2 Milyon 200 bine varan memurun cebindeki 345 liranın çekilmesine, aylıklarının düşmesine, hakkının, hukukunun yok edilmesine neden olmuştur" ifadelerini kullandı.

"Amacınız tüm sendikalı kamu görevlilerinin 538 lira almasını sağlamaksa neden toplu sözleşme desteğinin iptali için de dava açtınız?"

CHP tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamalara da cevap veren Yalçın, "Sebep oldukları bu haksız ve mağdur edici sonuçtan bir de utanmadan, Sıkılmadan, Hicap duymadan Memur-Sen'i sorumlu tutmaya kalkıyor. Gerçekleri çarpıtarak kamuoyunu yanıltmaya yönelik açıklamadan imza attığı iptal başvurusundan habersiz olduğu ve telaşla, Mağdur ettikleri 2 Milyondan fazla kamu görevlisinin Sorumluluğundan kaçtıkları anlaşılmaktadır. Şimdi soruyorum size Dava dilekçesi ortada. Amacınız, iddia ettiğiniz üzere tüm sendikalı kamu görevlilerinin 538 lira almasını sağlamaksa neden aylık 190 lira tutarındaki toplu sözleşme desteğinin iptali için de dava açtınız. Anayasa Mahkemesi bu talebinizi de yerinde bulsaydı bugün 190 lira bile alınmıyor olacaktı" açıklamasında bulundu.

"Ana Muhalefet Partisi emekçinin yanında olur"

Yalçın, CHP'nin ana muhalefet partisi olarak emekçilerin haklarını savunması gerektiğini dile getirerek, "Memurun bu ayki kaybı 750 milyon. Türkiye'de 135 Siyasi Parti var; hazine yardımını sadece yüzde 3 barajını geçenler alabiliyor, CHP olarak 2024'de barajı geçtiğiniz için hazineden alacağınız 1 milyar 8 yüz milyon lira parayı hak kaybına neden olduğunuz memurlara verecek misiniz? Memurun zararını tazmin edecek misiniz? Oluşturduğunuz boşluğu, 'Önerge verdik bak' diyerek illüzyonla atlatamazsınız. Dünyanın her yerinde Ana muhalefet emekçinin yanında olur, toplu Sözleşmelerde biz mücadele ederken hiç yanımızda göremedik sizi. Bu nasıl Ana muhalefet" diye konuştu.

"Bakan Işıkhan tarafından yapılan açıklamada çağrımızın karşılık bulduğunu gördük"

Anayasa Mahkemesi'nin kararı sonrasında Memur-Sen olarak hükümet yetkililerine çağrıda bulunduklarını ve Toplu Sözleşme kazanımlarının korunmasını talep ettiklerini ifade eden Yalçın, "Çok geçmeden 1 saat içinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından yapılan açıklamada çağrımızın karşılık bulduğunu gördük. Sayın Bakan, Anayasa Mahkemesi'nin bu hukuksuz ve garabet kararının hatalı ve yanlışlığına vurgu yapmış, bu noktada gerekli adımları atacaklarını beyan etmiştir. Kamu görevlisi arkadaşlarımız müsterih olsunlar" diye konuştu.

Konuşmanın ardından Memur-Sen Konfederasyonu Genel Başkanı Ali Yalçın ve Konfederasyona bağlı sendika başkanları tarafından, CHP Genel Merkez Binasının kapısına siyah çelenk bırakıldı.

Kaynak: İHA

Ali Yalçın, Sendika, Hukuk, Genel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel Memur-Sen'den CHP'ye siyah çelenk - Son Dakika

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