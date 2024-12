Genel

Memurlar klavyede yarıştı

BURSA - İnegöl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kurumdaki memurlar arası 10 parmak klavye şampiyonası düzenlendi. 3 dakikada 989 harf yazan Bilal Bıçak birinci olurken, 831 harf yazan Yasin Karahan ikinci, 814 harf yazan İhsan Mestçi üçüncü oldu.

Yunus Emre Mesleki ve teknik lisesinde düzenlenen yarışmaya, 25 personel 3 dakikada en kelime ve cümleyi yazmak için yarıştı. 3 dakikada, 989 harf yazan Bilal Bıçak birinci olurken, 831 harf yazan Yasin Karahan ikinci, 814 harf yazan İhsan Mestçi üçüncü oldu. Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Zengin, "Değerli Arkadaşlar, personelimizle otururken arkadaşlar kim hızlı klavye ile yazı yazabilir diye düello yaparken biz bunu yarışmaya dönüştürelim istedik. Sağ olsun Salih müdürümüzün önderliğinde gönüllü arkadaşlarla birlikte İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak 10 parmak klavye şampiyonası düzenliyoruz. Yıllar önce daktiloyla başlayan arkadaşlar bugün klavyeye evrildiler. Tatlı bir rekabet olacak. Konsantrasyon, hızlı yazma ve doğru yazma üzerine buraya katılan bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum, başarılar diliyorum. Aslında buraya katılan bütün arkadaşlarımız özgüvenleriyle şampiyon olduklarını gösterdiler. Bütün şampiyonlarımızı huzurunuzda tebrik ediyorum. Daktilo, yazının mekanikleşmiş halidir. Bir zamanlar ofislerin, gazetecilerin ve yazarların vazgeçilmezi olan bu zarif cihaz, yalnızca bir yazı aracı değil, aynı zamanda bir disiplin ve sanatın temsilcisidir. On parmak daktilo yazımı ise bu sanatı en verimli ve en etkileyici şekilde icra etmenin yoludur. On parmak klavye yazımı, sadece hız ve yetenek değil, aynı zamanda disiplin, odaklanma ve zaman yönetimi gerektiren bir beceridir. Bu yarışma, bu alanda ne kadar ileri gidilebileceğinin canlı bir kanıtıdır. Bir klavyede her tuş, bir hikaye yazabilir; bir e-posta, bir makale, hatta bir roman. Bugün burada, parmaklarımızın hızını ve doğruluğunu sergilerken, aynı zamanda hayatın her alanında kullanılabilecek değerli bir beceri geliştirdiğinizi göstermektedir. Burada, her bir yarışmacımız sadece birer rakip değil; aynı zamanda bu zanaatin birer ustası ve geleceğe taşıyıcısıdır. Hepiniz birer ilham kaynağısınız! Yarışma boyunca yaşanacak heyecan dolu anlar için sabırsızlanıyoruz. Ancak unutmayalım ki bugün kazanan sadece bir kişi değil; bu yarışmaya katılarak kendisini geliştiren ve bu kültürü yaşatan herkes birer kazanan! Bu yarışmanın amacı sadece en hızlıyı belirlemek değil; aynı zamanda doğru yazma alışkanlıklarını teşvik etmek, teknolojinin sunduğu imkanlardan en iyi şekilde yararlanmak ve bu beceriyi geliştirmek için ilham vermektir. Tüm yarışmacılara başarılar diliyorum! Unutmayın, bu yarışma sadece bir başlangıç. Klavye beceriniz, gelecekteki başarılarınız için güçlü bir temel oluşturuyor. Son olarak, bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ederim. Hep birlikte harika bir etkinlik yaşatacağız" dedi.

Kaymakam Eren Arslan ise "Öncelikle herkese iyi sabahlar diliyorum. Müdürüm bugün konuyu açınca hakikaten hoş bir rekabet olmuş. Daktiloyu bugün kullanmıyoruz, nostaljik bir obje haline geldi. İnsanlık için, yazıyla üretme için çok önemli bir aşamayı temsil ediyor. Artık dijitalleşmenin hayatımızın her yerine girdiği bir çağdayız. Şu anda hız çok önemli bir faktör haline geldi. Bu hızı kullanırken esas unsur dilimizi doğru kullanmak ve kuralına göre yazmak. İngilizce bir tabir ama emojiyle duygularımızı anlatmaktansa bizim çok daha sihirli, büyülü kelimelerimizi kullanmanın doğru olduğunu düşünüyorum. Güzel bir etkinlik olmuş, tabi burada kazanmak kaybetmek yok. Cesaretiniz için, böyle bir organizasyon yapma düşüncenizden dolayı ben de hepinizi tebrik ediyorum, başarılar diliyorum" diye konuştu.