Mersin'de 48 Yıllık Duvar Gazetesi Geleneği - Son Dakika
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Mersin'de 48 Yıllık Duvar Gazetesi Geleneği

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08.06.2025 11:14
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Mersin\'de 48 Yıllık Duvar Gazetesi Geleneği
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Tarsus'taki duvar gazetesi geleneği, 48 yıldır devam ediyor. Yerel medya, dijitale karşı direniyor.

Mersin'de 48 yıllık duvar gazetesi geleneği

MERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesinde 48 yıl önce Yakup Boncuk tarafından 'Herkes okusun' diye başlatılan duvar gazetesi geleneği devam ediyor. İlçenin 2 farklı noktasına asılan yerel gazeteler, her gün okuyucuyla buluşuyor.

Günden güne baskılı yazılı basının yerini dijital mecralar almaya devam ederken, Mersin'in Tarsus ilçesindeki yerel medya bu duruma direniyor. İlçede basılan yerel gazeteler, kapı kapı dağıtılmasının yanı sıra asılarak ta okuyucuyla buluşuyor. Duvar gazetesi geleneğinin sürdüğü Tarsus'ta her gün çıkan yerel gazeteleri, gazeteci Yakup Boncuk, duvarlara asarken, ölene kadar bu geleneği sürdüreceğini söyledi.

Mesleğini çok sevdiğini belirten 60 yaşındaki Yakup Boncuk, "1977 yılında Tarsus'ta yerel gazetelerde göreve başladım. Dağıtıcı olarak başladım, o zaman duvar gazetesi asmaya başladım. Bazıları gazete istiyordu veremeyince onlardın duvarlarda asılan gazeteleri okumasını düşündüm. Bu şekilde gazeteleri duvara asmaya başladım. 1977 yılında bu güne yaşatıyorum. Hatta halen müvezzilik, yani gazete dağıtıcılığı yapıyorum. Tarsus'ta başka gazete dağıtıcısı kalmadığı için tüm gazeteleri ben dağıtıyorum, tüm gazeteleri duvara ben asıyorum. Vatandaşlar okusun, ücret vermeden yararlansınlar istiyorum" dedi.

Ya ölene kadar, yada gazeteler kapanana kadar devam edecek

Duvar gazetesi geleneğinin 1977 yılında başlattığını anlatan Boncuk," Askere gittim geldim, evlendim, çoluk çocuk sahibi oldum. 60 yaşındayım halen devam ediyorum. Araştırmalarıma göre Türkiye'de duvar gazetesi geleneği yok, bırakın Türkiye'yi, dünyada eşi benzeri yok diye düşünüyorum. Ben işimi çok sevdiğim için ölene kadar, yada gazeteler kapanana kadar inşallah kapanmaz devam ettirmeyi düşünüyorum" diye konuştu.

Duvar gazetesinden gündemi takip ettiğini belirten esnaflardan Yücel Keleşoğlu, "51 yıldır bu çarşıdayım. Son zamanlarda olsa da duvar gazetesini severek ilgi ile izliyorum. Arkadaşlarıma ve herkesi tavsiye ediyorum. Çünkü bizi ilgilendiren yerel olaylarda haberdar ediyor. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. 48 senedir gazetelerimizi okuyoruz, destekliyoruz" ifadesini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Mersin'de 48 Yıllık Duvar Gazetesi Geleneği - Son Dakika

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