Mersin Plajlarında Bayram Coşkusu - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Mersin Plajlarında Bayram Coşkusu

09.06.2025 23:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin plajları, Kurban Bayramı'nda yerli turistlerle dolup taştı. Esnafın yüzü güldü.

Mersin plajlarında bayram bereketliliği yaşandı

MERSİN - Doğu Akdeniz'in önde gelen turizm merkezlerinden Mersin'in Silifke ilçesindeki plajlarda, bayram tatili dolayısıyla hareketlilik yaşandı. Kurban Bayram tatili, Mersin esnafında doping etkisi oluşturdu. Tatil süresince sahil İlçesi olan Silifke'yi yerli turist ziyaret ederek alışveriş yaptı.

Hava sıcaklığının 38, deniz suyu sıcaklığının 26 dereceyi bulduğu ilçedeki plajlar, tatilini deniz kıyısında geçirmek isteyen tatilcileri ağırladı. Kurban Bayramı tatili turizmcilerin ve esnafın yüzünü güldürürken, Silifke İlçesine bağlı Narlıkuyu, Atakent, Kapızlı, Taşucu, Boğsak, İncekum ve Yeşilovacık bölgesindeki sahil ve otellerinde yaşanan turist yoğunluğu, tatilcilerin arabada ve sahilde uyumalarına neden oldu.

Tatil için Mersin'in İlçelerini tercih eden yerli turistlerin, boş buldukları yeri konaklama yerine çevirince ilginç görüntüler ortaya çıktı.

Tatil için Taşucu sahilini tercih eden Coşkun Şener, "Bugün bayramın dördüncü günü. Arkadaşlarla tatilin tadını çıkarıyoruz. Hava sıcak, bizlerde denize girerek serinliyoruz" dedi.

Taşucu sahilinde esnaf olan Ferdi Çıra ise, "Bayram tatilini yoğun bir şekilde geçirdik. İnşillah sezon böyle olur. Bayram tatilinde esnafların yüzü güldü diyebiliriz. Temennimiz sezonun daha iyi geçmesi" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kurban Bayramı, Etkinlikler, Hava Durumu, Silifke, Ekonomi, turist, Kurban, Mersin, Turizm, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel Mersin Plajlarında Bayram Coşkusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail ordusu Madleen gemisine saldırdı İsrail ordusu Madleen gemisine saldırdı
İsrail’in kaçırdığı Türk aktivist Şuayb Ordu’nun son mesajı İsrail'in kaçırdığı Türk aktivist Şuayb Ordu'nun son mesajı
Yüzü değişti, sistem tanımadı Gülşah Saraçoğlu’na havalimanında estetik şoku Yüzü değişti, sistem tanımadı! Gülşah Saraçoğlu'na havalimanında estetik şoku
İzmir’de katliam gibi kaza: 5 ölü, 2 yaralı İzmir'de katliam gibi kaza: 5 ölü, 2 yaralı
Silah çetesi iddianamesinden Turabi Çamkıran çıktı Silah çetesi iddianamesinden Turabi Çamkıran çıktı
Ayrılık açıklamasının ardından Pelin Akil’den sürpriz hamle Ayrılık açıklamasının ardından Pelin Akil'den sürpriz hamle
Kurbanlık danayı merdivenlerden beşinci kata çıkarmaya çalıştılar Kurbanlık danayı merdivenlerden beşinci kata çıkarmaya çalıştılar
Şırnak’ta yılanın ısırdığı 1 kişi hayatını kaybetti Şırnak'ta yılanın ısırdığı 1 kişi hayatını kaybetti
Osimhen’in alternatifi Fenerbahçe’den 30 milyon euroluk teklifle geldiler Osimhen'in alternatifi Fenerbahçe'den! 30 milyon euroluk teklifle geldiler
Altın fiyatları yükselişle başladı: Gram altın 4 bin 191 lira Altın fiyatları yükselişle başladı: Gram altın 4 bin 191 lira
Beyaz TV sunucularından fuhuş ve uyuşturucu iddialarına yanıt Beyaz TV sunucularından fuhuş ve uyuşturucu iddialarına yanıt

23:02
Trump’tan Los Angeles’taki protestoculara tehdit: Tükürürlerse vururuz
Trump'tan Los Angeles'taki protestoculara tehdit: Tükürürlerse vururuz
21:25
İsrail güçlerince alıkonulan “Madleen“ gemisi, Aşdod Limanı’na ulaştı
İsrail güçlerince alıkonulan "Madleen" gemisi, Aşdod Limanı'na ulaştı
19:10
Hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek’in zeybek oynarken çekilen görüntüleri gündem oldu
Hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek'in zeybek oynarken çekilen görüntüleri gündem oldu
18:07
Hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek’in kızı Nehir Zeyrek: Babamın kanını yerde bırakmayın
Hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek: Babamın kanını yerde bırakmayın
17:37
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek hayatını kaybetti
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek hayatını kaybetti
12:59
Sena Düzgün’ü mezarında da rahat bırakmadılar
Sena Düzgün'ü mezarında da rahat bırakmadılar
12:18
Acun Ilıcalı, Süper Lig’de harikalar yaratan hocayla anlaştı
Acun Ilıcalı, Süper Lig'de harikalar yaratan hocayla anlaştı
12:05
Düğünde damada paradan yelek giydirdiler
Düğünde damada paradan yelek giydirdiler
11:59
Nuri Şahin, İstanbul’a Yerleşti ve Lüks Bir Villa Satın Aldı
Nuri Şahin, İstanbul'a Yerleşti ve Lüks Bir Villa Satın Aldı
11:33
Kavgada burnu ısırılarak koparılan gençten haber var
Kavgada burnu ısırılarak koparılan gençten haber var
11:16
Olaylar kontrolden çıktı ABD’de bilim kurgu filmlerini aratmayan görüntüler
Olaylar kontrolden çıktı! ABD'de bilim kurgu filmlerini aratmayan görüntüler
11:13
Teknede güneş banyosu Nagihan Karadere yaza bomba gibi girdi
Teknede güneş banyosu! Nagihan Karadere yaza bomba gibi girdi
11:10
Patronlardan sürpriz asgari ücrete zam çağrısı Oran da verdiler
Patronlardan sürpriz asgari ücrete zam çağrısı! Oran da verdiler
10:48
İsrailli bakandan Madleen gemisinde gözaltına alınanlarla ilgili skandal talimat
İsrailli bakandan Madleen gemisinde gözaltına alınanlarla ilgili skandal talimat
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2025 00:51:02. #7.13#
SON DAKİKA: Mersin Plajlarında Bayram Coşkusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.