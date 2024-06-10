Mezun olduğu okuluna vefa borcunu çocuklara yüzme öğreterek ödüyor - Son Dakika
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Genel

Mezun olduğu okuluna vefa borcunu çocuklara yüzme öğreterek ödüyor

Amasya'da yüzme antrenörü Ufuk Duyum, mezun olduğu yatılı okuldaki çocuklara yüzme kursunu ücretsiz veriyor. Duyum, 20 yıl önce mezun olduğu okuluna vefa borcunu ödemek için öğrencilere yüzme eğitimi veriyor.

10.06.2024 10:06
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Mezun olduğu okuluna vefa borcunu çocuklara yüzme öğreterek ödüyor

AMASYA - Amasya'da yüzme antrenörü Ufuk Duyum, mezun olduğu yatılı okuldaki çocuklara yüzme kursunu ücretsiz veriyor.

Amasya'nın Taşova ilçesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı kapalı yüzme havuzunda antrenörlük yapan Ufuk Duyum, 20 yıl önce mezun olduğu okuluna vefa borcunu o okuldaki öğrencilere ücretsiz yüzme eğitimi vererek ödüyor. Eski adı Taşova Yatılı İlköğretim Bölge Okulu'na yaklaşık 6 yaşındayken yatılı olarak adım atan Duyum, 14 yaşında ortaokuldan mezun olup liseye, ardından da üniversiteye gitti. 8 yıl boyunca yatılı okulda eğitim gören Ufuk Duyum'un en büyük hayali ise beden eğitimi öğretmeni olmaktı. Okulundaki öğretmenlerine ve okuluna olan vefa borcunu ise yine aynı okulda yatılı kalan öğrencilere bu sefer yüzme antrenörü olarak görev yaptığı havuzda ücretsiz kurs vererek ödüyor.

Sporu bir yaşam biçimi olarak gören 28 yaşındaki Duyum, "Spor bizim için yemek gibi bir şey. Sabah, öğle, akşam. Ben de hedeflerimi gerçekleştirdim. Ben beden eğitimi öğretmeni olmayı 5. sınıfta düşündüm. Oradaki aldığım hedefle şu anki konumuma geldim. Bu okuluma vefamı ödemek, öğrencilerime yüzmeyi öğretmek için geldiğim bir projedir" dedi.

Kurs öğrencilerinden 8.sınıf öğrencisi Bayram Serçe, "Burada yatılı okulda kalıyorum. Ufuk hocamızla beraber yüzmeyi öğreniyoruz. İlk başta başlarken gerçekten çok zor olduğunu düşünmüştüm. Ama şimdi Ufuk hocamızla yüzme konusunda bir mesafe kat ettik. Köyde ırmakta az, çok biliyordum. Ama burada o ırmakta yüzdüklerimizin arasında dağlar kadar fark olduğunu anladım. Burada profesyonel öğretiliyor. O yüzden büyük bir disiplinle burada antrenmanlarıma devam ediyorum" diye konuştu.

4.sınıf öğrencisi Erdem Serçe yüzmeyi bu kursta öğrendiğini anlatırken, Efe Çetin ise yüzme bilmeyi öğrenmek için kursa severek geldiğini söyledi.

Kaynak: İHA

Amasya, Eğitim, Genel, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel Mezun olduğu okuluna vefa borcunu çocuklara yüzme öğreterek ödüyor - Son Dakika

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