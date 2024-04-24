MHP Lideri Bahçeli parkta yürüyüş yaptı
ANKARA - Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, eşofmanlarıyla parkta yürüyüş yaptı. O görüntüleri MHP 'Ferdi Tayfur' şarkısıyla paylaştı
MHP lideri Devlet Bahçeli, eşofmanlarıyla Ankara'daki bir parkta yürüyüşe çıktı. Milliyetçi Hareket Partisi'nin sosyal medya hesabından Bahçeli'nin yürüyüş görüntüleri Ferdi Tayfur'un "Söyleten sensin" şarkısı eşliğinde paylaşıldı.
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