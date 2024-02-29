Millet Kıraathanesi emeklilerin ikinci evi oldu
KIRIKKALE - "Emekliler kenti" Kırıkkale'de yaşayan birçok vatandaş, belediye tarafından hizmete sunulan Millet Kıraathanesi'nde vakit geçiriyor. Belediye görevlileri tarafından da çeşitli ikramlar yapılıyor.
Türkiye'de ilk kez Kırıkkale Belediyesi tarafından 2018 yılında hizmete açılan Millet Kıraathanesi yoğun ilgi görüyor. Millet Kıraathanesi'ni ziyaret eden vatandaşlara belediye görevlileri tarafından çorba, börek ve çay ikramları yapılıyor. Kıraathaneyi ziyaret eden emekliler de boş vakitlerini değerlendirme fırsatı buluyor. Kıraathaneden yararlanan vatandaşlar yapılan hizmetlerden memnun olduklarını söyledi.
"Devletimizin yanındayız her zaman"
Hizmetlerden memnun olduklarını anlatan Şinasi Elitok(73), devletin her zaman yanında olduklarını belirterek, "Devletimizin her zaman yanındayız. Vatan hainleriyle iş birliği yapanlar bizi bağlamaz. Vatan hainleri onlar. Yarın onlar seçimlerde görecekler. Buraya geliyoruz, sohbet ediyoruz. Devlete karşı küfürlü konuşanları da buradan kovuyoruz. Gözümüz göre göre de DEM Parti'ye de 'tamam' diyecek halimiz yok" dedi.
"İstiklal Marşı'mız okunsun, ezanımız susmasın"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daima yanında olduklarını ifade eden Himmet Koçlu (76), "Bizi bu AK Parti'ye bağlayan devletimiz. Devletimiz ayakta dursun, İstiklal Marşı'mız okunsun, ezanımız susmasın, bize o yetiyor. Biz o yüzden arkasındayız. İnşallah büyük illeri de alacak. Allah Cumhurbaşkanımıza uzun ömür versin" şeklinde konuştu.
Temiz ve güzel bir ortamda vakit geçirme fırsatı bulduklarını belirten Hamza Güldüren (60), "Tertemiz havada oturuyoruz. Allah devletimize zeval ziyan vermesin. Vatandaşımız gayet memnun" ifadesini kullandı.
Cebrail Karayol ise, "Devletimize, milletimize Allah zeval vermesin. Çorbamızı içiyoruz, ekmeğimizi, böreğimizi, yiyoruz" dedi.
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