Milli Savunma Bakanı Güler'in eşi Demet Güler Kadınlar Günü'nde Anıtkabir'i ziyaret etti - Son Dakika
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Genel

Milli Savunma Bakanı Güler'in eşi Demet Güler Kadınlar Günü'nde Anıtkabir'i ziyaret etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in eşi Demet Güler, beraberindeki heyet, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Demet Güler beraberinde Genelkurmay Başkanı'nın, Kuvvet Komutanları'nın ve Milli Savunma Bakan Yardımcılarının eşleri, kadın subay ve astsubaylar Aslanlı Yol'dan yürüyerek, Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi. Tören, çelengi tutan subay ve astsubaylar ve tören subaylığını kadın askerlerin yapmasıyla devam etti. Demet Güler'in Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakmasının ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek Anıtkabir Özel Defterini imzaladı. Güler ve beraberindeki heyet, Türkiye Cumhuriyeti'nin 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün mozolesine de çelenk bırakmasının ardından tören sona erdi.

08.03.2024 19:21
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Milli Savunma Bakanı Güler'in eşi Demet Güler Kadınlar Günü'nde Anıtkabir'i ziyaret etti

ANKARA - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in eşi Demet Güler, beraberindeki heyet, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in eşi Demet Güler ve beraberindeki heyet, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Demet Güler beraberinde Genelkurmay Başkanı'nın, Kuvvet Komutanları'nın ve Milli Savunma Bakan Yardımcılarının eşleri, kadın subay ve astsubaylar Aslanlı Yol'dan yürüyerek, Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi.

Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Anıtkabir'de düzenlenen törende çelengi tutan subay ve astsubaylar ve tören subaylığını kadın askerler yaptı.

Demet Güler'in Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakmasının ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek Anıtkabir Özel Defterini imzaladı. Güler ve beraberindeki heyet, Türkiye Cumhuriyeti'nin 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün mozolesine de çelenk bırakmasının ardından tören sona erdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Milli Savunma Bakanı Güler'in eşi Demet Güler Kadınlar Günü'nde Anıtkabir'i ziyaret etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Milli Savunma Bakanı Güler'in eşi Demet Güler Kadınlar Günü'nde Anıtkabir'i ziyaret etti - Son Dakika
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