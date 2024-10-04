Milli Savunma Üniversitesi 2024-2025 Yılı Törenle Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Milli Savunma Üniversitesi 2024-2025 Yılı Törenle Başladı

Geniş Video İzle

Milli Savunma Üniversitesi 2024-2025 Eğitim ve Öğretim Yılı törenle açıldı, 18 bin öğrenci eğitim görüyor.

04.10.2024 01:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Savunma Üniversitesi 2024-2025 Eğitim ve Öğretim Yılı törenle başladı

İSTANBUL - Milli Savunma Üniversitesi 2024-2025 Eğitim ve Öğretim Yılı gerçekleştirilen törenle başladı. Törende konuşan Milli Savunma Bakanı Yardımcısı Şuay Alpay, "Halen üniversitemiz bünyesinde bin 118 dost ve kardeş ülkeden olmak üzere toplamda 18 bin 45 öğrenci ve kursiyer eğitim görmektedir. Üniversitemizde 31 farklı ülkeden öğrenci ve kursiyerin eğitim alıyor olması Milli Savunma Üniversitemizin dünyada nasıl bir teveccüh gördüğünün bir başka kantıdır" ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Üniversitesi 2024-2025 Eğitim ve Öğretim Yılı'nın başlaması nedeniyle tören düzenlendi. Törene, Milli Savunma Bakanı Yardımcısı Şuay Alpay, 1. Ordu Komutanı Metin Tokel, 3'ncü Kolordu Komutanı Korgeneral Sezai Öztürk, Kuzey Deniz Saha Komutanı Koramiral Mustafa Kaya, Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, MSÜ Yönetim Kademesi, kursiyer ve öğrenci subaylar katıldı.

1 dakikalık saygı duruşunda bulunulmasının ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törende Bakan Güler, gönderdiği mesajla yeni eğitim öğretim yılının öğrenci ve öğretim üyeleri ile Türk Silahlı Kuvvetlerine hayırlı olmasını dileyerek başarılarla dolu bir akademik yıl temenni ettiğini dile getirdi. Törende, Rektör Erhan Afyoncu ise kursiyer subaylara Türk tarihini anlatarak üniversitenin ilk dersini verdi.

"Bin 118 dost ve kardeş ülkeden olmak üzere toplamda 18 bin 45 öğrenci ve kursiyer eğitim görüyor"

Konuşmasında Milli Savunma Üniversitesi'nde 31 farklı ülkeden öğrenci ve kursiyerin eğitim aldığını belirten Milli Savunma Bakanı Yardımcısı Şuay Alpay, "Malumunuz 2016 yılında hain darbe girişimine müteakip kurulan üniversitemizin eğitim faaliyetlerini büyük bir başarı ile yürüttüğünü iftiharla izlemekteyiz. Halen üniversitemiz bünyesinde bin 118 dost ve kardeş ülkeden olmak üzere toplamda 18 bin 45 öğrenci ve kursiyer eğitim görmektedir. Üniversitemizde 31 farklı ülkeden öğrenci ve kursiyerin eğitim alıyor olması Milli Savunma Üniversitemizin dünyada nasıl bir teveccüh gördüğünün bir başka kantıdır. Son yıllarda meydana gelen teknolojik ve askeri gelişmeler, ülkemizin içerisinde bulunduğu ve dünyanın kalbi olarak değerlendirebileceğimiz, aziz vatanımızın jeopolitik önemi, güçlü ve iyi eğitimli bir ordu yetiştirmenin ne kadar önemli olduğunu bizlere hatırlatıyor" ifadeleri kullandı.

"Kendini her daim modern ilimle fenle besleyen öğrenciler yetiştirmek asli vazifemizdir"

Öğrencilerin sadece akademik ve askeri olarak değil çağın tüm yetenekleriyle mücehhez birer subay olarak mezun olacağını ifade eden Bakan Yardımcısı Alpay, "Yapacağınız ilmi çalışmalarla sizlere emanet edilen, geleceğimizin teminatı evlatlarımızı, bu necip millete layık birer fert olarak yetiştireceksiniz. Öğrencileri sadece akademik ve askeri olarak değil, milli ve manevi değerlerle de yoğuracak, çağın tüm yetenekleriyle mücehhez birer subay olarak mezun edeceksiniz. Bu zor ama kutlu yolda sizlere başarılar ve kolaylıklar dilerim. Ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk' ün bizler için çizdiği istikamet bellidir. Vatanını her şeyden aziz bilen, ülkesinin ve milletinin değerlerine sımsıkı bağlı, kendini her daim modern ilimle fenle besleyen öğrenciler yetiştirmek asli vazifemizdir. Sayın Cumhurbaşkanımızın teknik ve askeri gelişmeler noktasında ülkemizin tüm imkanlarını seferber ettiği, özellikle savunma sanayisi konusunda bizlere hedef olarak gösterdiği ufuk açıcı stratejisi bizim olmazsa olmaz şiarımızdır. Dünyada meydana gelen siyasi gelişmeler, ülkemiz çevresinde yaşanan askeri hareketlilik, bizlere bir gün dahi durup dinlenmeden, her türlü tehlikeye karşı en önemli değerimiz olan insan kaynağımızın eğitiminin ne kadar mühim olduğunu açıkça göstermektedir" dedi.

Milli Savunma Üniversitesi 2024-2025 Yılı Törenle Başladı
Kaynak: İHA

Milli Savunma Bakanı, Şuay Alpay, Politika, Etkinlik, Savunma, Eğitim, Genel, Tören, Son Dakika

Son Dakika Genel Milli Savunma Üniversitesi 2024-2025 Yılı Törenle Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:03 İsrail yeni hedefi Haşim Safiyuddin için Beyrut’ta birçok noktaya saldırdı İsrail yeni hedefi Haşim Safiyuddin için Beyrut'ta birçok noktaya saldırdı
22:11 Tuzla’daki operasyonda polise şüpheliler arasında çatışma çıktı Tuzla'daki operasyonda polise şüpheliler arasında çatışma çıktı
21:42 Bomba iddia: Netanyahu banyoma dinleme cihazı yerleştirdi Bomba iddia: Netanyahu banyoma dinleme cihazı yerleştirdi
20:00 Kritik MGK sonrası 5 maddelik bildiri yayınlandı, maddelerden birinde dünyaya çağrı var Kritik MGK sonrası 5 maddelik bildiri yayınlandı, maddelerden birinde dünyaya çağrı var
17:04 Batıya doğru hareket ediyor, kırıldığında 7.8’e kadar deprem üretecek Batıya doğru hareket ediyor, kırıldığında 7.8'e kadar deprem üretecek
11:22 DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’na açıkça sorduk: DEM Parti Narin Güran olayına sessiz mi kaldı DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'na açıkça sorduk: DEM Parti Narin Güran olayına sessiz mi kaldı?
11:21 Evsiz kalan eski Playboy modeli Louise Glover, çadırda yaşamaya başladı Evsiz kalan eski Playboy modeli Louise Glover, çadırda yaşamaya başladı
11:01 Sergen Yalçın, teklif aldığı takımın ismini verdi Sergen Yalçın, teklif aldığı takımın ismini verdi
10:57 Münevver Karabulut’u katledip intihar eden Cem Garipoğlu’nun mezarı açıldı Münevver Karabulut'u katledip intihar eden Cem Garipoğlu'nun mezarı açıldı
10:47 DolarTL güne düşüşle başladı Dolar/TL güne düşüşle başladı
10:46 Saadet ve Gelecek Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, yüksek gelen faturaya isyan etti Saadet ve Gelecek Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, yüksek gelen faturaya isyan etti
10:06 Gönlünü Brezilyalı modele kaptırdı İşte Şeyma Subaşı’nın yeni aşkı Gönlünü Brezilyalı modele kaptırdı! İşte Şeyma Subaşı'nın yeni aşkı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2024 02:19:54. #1.11#
SON DAKİKA: Milli Savunma Üniversitesi 2024-2025 Yılı Törenle Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement