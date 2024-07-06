Milli Takımın maçını düğünlerinde izlediler
BURSA - A milli futbol takımımızın bugün ki karşılaşmasında düğünleri olan Kamil Can ve Gökce Can çifti maçı düğün salonunda izledi.
Konu ile ilgili konuşan damat Kamil Can, " A Milli Futbol Takımımızın maçı düğün günümüze denk geldi. Bizde düğün salonunda verilen ufak bir molada maçı ekrana yansıtarak izledik. Milli takımımıza başarılar diliyorum" dedi.
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