Minik Davulcular Artvin'de Sahura Uyardı - Son Dakika
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Genel

Minik Davulcular Artvin'de Sahura Uyardı

Artvin'de iki 4. sınıf öğrencisi, sahur için davul çalarak mahalle halkını uyandırdı.

26.03.2025 10:59
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Artvinliler'i sahura minik davulcular uyandırdı

Gece sokakta davul çalarak dolaşan minikleri gören Artvinliler önce şaşırdı, sonra alkışlayarak harçlık verdi

ARTVİN - Artvin'de 4. sınıf öğrencisi iki arkadaş, Ramazan ayının sahura davet geleneğini yaşatmak için geleneksel elbiseler giyip davul çalarak mahalle sakinlerini sahura uyandırdı.

Artvin'deki 4. sınıf öğrencisi Yiğit Ali Tiryaki ve Berker Batu Yalman, Ramazan ayının asırlık geleneklerinden biri olan sahura davulla uyandırma geleneğini yaşatmak amacıyla geleneksel elbiseler giyerek sokaklara çıktı.

Davul çalan ve mani söyleyen minikler, mahalle sakinlerini sahura davet ederek Ramazan ayının geleneksel ruhunu yaşadı. Çocuklar, davulun sesiyle uyanan vatandaşlara neşeli anlar yaşattı. Davulun sesini duyan mahalle sakinlerinin bazıları minikleri alkışlarken, bazıları ise onlara harçlık verdi.

Ramazan davulcusu miniklerden Yiğit Ali Tiryaki, yaptığı açıklamada, "Okulumuzda böyle bir etkinlik yapmayı planlamıştık. Sonra aklımıza geldi, neden mahallemizde de bu geleneği yaşatmıyoruz? Kıyafetlerimizi giyip davulumuzu aldık ve sokağa çıktık. Mani söyledik, para topladık. Çok eğlenceli oldu, bazıları alkışladı, bazıları ise teşekkür edip harçlık verdi" derken, Berker Batu Yalman ise "Okulda etkinlik yapacaktık ama sonra sahura kalkmaya karar verdik. Ailelerimizden davul ve kıyafet temin ettik. Mahalleyi sahura uyandırdık. Çok iyi karşılandık, bize 'minik davulcular' dediler, teşekkür edip para verdiler" diye konuştu.

Yiğit Ali Tiryaki'nin babası Ali Murat Tiryaki ise, "Çocuklar bize 'Mahallemizde neden davul çalmıyor? Biz çalabilir miyiz?' dediler. Biz de kırmadık çocuklarımıza elbise ve davul ayarladık. Mahallemizi de güzel bir etkinlik oldu. Bu gelenekler eskisi gibi yok, çocuklar filmlerde görüyor. Bizden de talep edince çok hoşumuza gitti. Mahallede çok güzel tepkiler aldılar. Balkonlardan alkışlayıp harçlık verenler oldu" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Minik Davulcular Artvin'de Sahura Uyardı - Son Dakika

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