Miraç Kandili Ayasofya'da İdrak Edildi

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde Miraç Kandili idrak edildi
İSTANBUL - İstanbul'da Miraç Kandili, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde dünyanın dört bir yanından gelen Müslümanların katıldığı programla ihya edildi.
Miraç Kandili dolayısıyla Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi doldu taştı. Yatsı namazı öncesinde camiye gelen vatandaşlar ve dünyanın dört bir yanından Müslümanlar, namaz kılıp dualar etti.
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