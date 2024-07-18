Mis Kokulu Lavantalarda Hasat Heyecanı - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Mis Kokulu Lavantalarda Hasat Heyecanı

İzmir'in Seferihisar ilçesinde lavanta hasadı başladı. Lavantalar, parfüm, sabun, oda spreyi gibi kozmetik ürünlerde kullanılıyor. Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, lavantaların değerini vurgulayarak, vatandaşların bu ürünlere katma değer kattığını belirtti.

18.07.2024 16:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mis kokulu lavantalarda hasat heyecanı

Parfüm, sabun gibi onlarca kozmetik üründe kullanılan lavantalarda hasat başladı

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin: "Seferihisar artık lavantalarıyla da ünlü"

"Vatandaşlarımız; sabun, parfüm, oda spreyi gibi ürünlere kendisi katma değer katarak piyasaya sürüyor"

İZMİR - İzmir'in Seferihisar ilçesinde, 200 dönüm arazi üzerinde lavanta hasadı heyecanı yaşanırken; parfüm, sabun, oda spreyi gibi sayısız kozmetik ürünlerde kullanılan lavantaların kokusu Turgut Mahallesi'ni sardı. Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, 5 yıl önce 5 dönüm arazide başlayan lavantaların yayıldığını ifade ederek, "Lavanta aromatik bir bitki ve yağı çok değerli. Vatandaşlarımız; sabun, parfüm, oda spreyi gibi ürünlere kendisi katma değer katarak piyasaya sürüyor" dedi.

Seferihisar ilçesine bağlı Turgut Mahallesi'nde, 5 yıl önce 5 dönüm araziye ekilen ve zamanla 200 dönüme yayılan lavantalar, her yıl düzenli olarak temmuz ayında hasat ediliyor. Bu yılda hasat heyecanı yaşanırken, Turgut Mahallesi'ni lavantaların mis kokusu sardı. Belediyenin örnek olması için ektiği alanda hasat yapan çalışanlar, lavantaları titizlikle topluyor.

Sayısız kozmetik üründe kullanılıyor

Araçlara yüklenen lavantalar, daha sonrada mahalle meydanına getirilerek makinelerde işleniyor ve yağı çıkartılıyor. Lavanta yağları, daha sonrada; parfüm, sabun, oda parfümü gibi sayısız kozmetik ürünlerin hammaddesi olarak kullanılarak piyasaya sürülüyor.

"Seferihisar artık lavantalarıyla da ünlü"

Tarlaya gelerek lavantaların hasadını yapan Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, örnek olması için 5 yıl önce Turgut Mahallesi'ndeki 5 dönüm alana lavantaları ektiklerini, zamanla vatandaşların katılımıyla lavanta ekiminin arttığını söyledi.

Yetişkin, Seferihisar'ın turizm, mandalina ve konumuyla ön plana çıktığını ve artık lavantalar ile de ilçenin adının duyulduğunu aktardı.

Tasarruf tedbirlerinden dolayı bu yıl şenlik yapılmayacağını ifade eden Başkan Yetişkin, "Şimdi 5 yıl önce 5 dönüme ekerek başladık. Belediye olarak, bu işin burada yapılabilir olduğunu köylüye göstermek için lavanta diktik. Seferihisar artık sadece; deniziyle, kumuyla, turizmiyle, mandalinasıyla bilinen bir yer değil, lavantası da buna eklendi. Her yıl burada hasat şenlikleri yapıyorduk; fakat bu yıl tasarruf tedbirlerinden dolayı şenlik yapamıyoruz. Yapamasak da 21 Temmuz 2024 Pazar günü mahallemizde hep birlikte kapsamlı bir şekilde hasadımızı gerçekleştireceğiz" dedi.

"Köylülerimiz piyasaya sürüyor"

Belediye olarak lavantaların yağının çıkartıldığını anlatan Başkan İsmail Yetişkin, "Lavantalar, yağı çıkartıldıktan sonra satılıyor. Birçok köylü zaten yağ olarak satmıyor artık. Tamamen kendisi değişik ürünlere çeviriyor işte; sabun, parfüm, oda spreyi gibi kendisi katma değer katarak piyasaya sürüyor bu ürünleri. Bizim köy pazarlarımız var. Köy pazarlarımızda biz stant veriyoruz. Vatandaşlarımızda bu ürünleri satma fırsatı yakalıyor. Her zaman lavantalara talep var. Aromatik bir bitki ve yağını çıkartıyorsunuz ve yağı çok değerli. Onun için her zaman alıcısı ve talebi var" diye konuştu.

Kaynak: İHA

İsmail Yetişkin, Seferihisar, İzmir, Tarım, Genel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel Mis Kokulu Lavantalarda Hasat Heyecanı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi
17:15 TFF, başkanını seçiyor Oy sayımına geçildi TFF, başkanını seçiyor! Oy sayımına geçildi
15:15 TFF seçiminde olay Ali Koç ile Mehmet Büyükekşi birbirine girdi TFF seçiminde olay! Ali Koç ile Mehmet Büyükekşi birbirine girdi
15:14 ’’Zıkkım yesin, gebersinler’’ sözü ortalığı karıştırdı Yeniden Refah’ta 220 kişilik istifa ''Zıkkım yesin, gebersinler'' sözü ortalığı karıştırdı! Yeniden Refah'ta 220 kişilik istifa
15:05 Bahçeli’nin elini öptüğü için tartışılan Özel Harekat Başkanı Karadeniz sessizliğini bozdu Bahçeli'nin elini öptüğü için tartışılan Özel Harekat Başkanı Karadeniz sessizliğini bozdu
16:19 Mehmet Büyükekşi’den Ali Koç’a olay yanıt: Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz Mehmet Büyükekşi'den Ali Koç'a olay yanıt: Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz
16:03 AVM’de genç kızın fotoğrafını çeken yaşlı adama gözaltı AVM'de genç kızın fotoğrafını çeken yaşlı adama gözaltı
15:49 Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu’nun en acı günü Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu'nun en acı günü
15:42 Sarıgül olay videoyla ilgili son kez konuştu: Alkışı duydum, ihaneti gördüm ama böylesini yaşamadım Sarıgül olay videoyla ilgili son kez konuştu: Alkışı duydum, ihaneti gördüm ama böylesini yaşamadım
15:33 Açık bırakılan rögara düşen görme engelli hamile kadının eşi yaşananları anlattı Açık bırakılan rögara düşen görme engelli hamile kadının eşi yaşananları anlattı
15:17 Tekirdağ’da domuza çarpan otomobil takla attı: 1 ölü, 3 yaralı Tekirdağ'da domuza çarpan otomobil takla attı: 1 ölü, 3 yaralı
14:43 Eleştirilerin hedefindeki Mehmet Büyükekşi, kendini savundu: Adamcılığın önüne geçtik Eleştirilerin hedefindeki Mehmet Büyükekşi, kendini savundu: Adamcılığın önüne geçtik
14:04 Gazetecinin İtalya Başbakanı Meloni’ye söyledikleri pahalıya patladı Gazetecinin İtalya Başbakanı Meloni'ye söyledikleri pahalıya patladı
14:04 TFF seçiminde kriz Ali Koç, Büyükekşi’nin yanına oturmayıp sandalyesini boş bıraktı TFF seçiminde kriz! Ali Koç, Büyükekşi'nin yanına oturmayıp sandalyesini boş bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2024 17:56:17. #1.12#
SON DAKİKA: Mis Kokulu Lavantalarda Hasat Heyecanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement