MİT'in Siber Vatan Çalışmaları Hızlanacak - Son Dakika
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Genel

MİT'in Siber Vatan Çalışmaları Hızlanacak

MİT, siber güvenlik ve yapay zeka ile 'Siber Vatan'ı koruma çalışmalarını hızlandıracak.

11.02.2025 23:24
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MİT'in "Siber Vatan"ın korunmasına yönelik çalışmaları hız kazanacak

MİT yapay zekadan daha fazla istifade edecek

ANKARA - Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından hazırlanan 2024 Faaliyet Raporuna göre "Siber Vatan"ın korunmasına yönelik çalışmaları hız kazanacak.

MİT'in 2024 Faaliyet Raporu resmi internet sitesi üzerinden yayımlandı. Rapora göre "Siber Vatan"ın korunmasına yönelik çalışmaları hız kazanacak. MİT Başkanı Prof. Dr. İbrahim Kalın tarafından kaleme alınan sunuş kısmında yer alan bilgilere göre MİT artık gelişen teknolojiyle eşgüdümlü olarak kullandığı yöntemleri de değiştirecek.

Faaliyet raporuna göre gelişen teknolojiler sayesinde bilgi toplama, analiz etme ve güvenlik sağlama süreçlerinin artık büyük ölçüde dijital sistemlere ve yapay zeka tabanlı yöntemlere evrildiğine dikkat çekildi.

MİT'in siber güvenlik hamleleriyle devlet kurumlarını da korudu

Kalın tarafından kaleme alınan yazıda MİT'in siber güvenlik, kriptoloji, yapay zeka, uydu ve sinyal istihbaratı alanındaki yeteneklerini artırarak hibrit tehditlerle daha etkin mücadele imkanına kavuştuğu vurgulandı. Kalın metinde MİT'in siber güvenlik atılımları ile devlet kurumlarına yönelik siber saldırılara karşı atılan adımlarla milli güvenliğin sağlandığını aktardı.

Metinde dikkat çeken bir diğer kısım ise yapay zeka ve siber vatan konuları oldu. Kalın "Teşkilat, önümüzdeki dönemde de yapay zeka teknolojisinden daha fazla istifade edecek ve 'Siber Vatan'ın korunmasına yönelik çalışmalara hız kazandıracaktır" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

Yapay Zeka, Teknoloji, Politika, Güvenlik, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel MİT'in Siber Vatan Çalışmaları Hızlanacak - Son Dakika

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