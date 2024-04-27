Genel

İsrail\'e bir kez daha "One Minute" dedi

Mobilya ustası atık malzemelerden yaptığı salı Asi Nehri'yle buluşturdu

5 yıllık hayalini Asi Nehri'nde böyle turladı

HATAY - Hatay'da yaşayan mobilya ustası Hidayet Yeniocak, atık malzemelerden 10 günlük sürede yaptığı salı 'Macera heveslisiyim' diyerek Asi Nehri'yle buluşturdu.

Defne ilçesinde mobilyacılık yapan 56 yaşındaki Hidayet Yeniocak, 5 yıldır aklında olan hayalini gerçekleştirdi. Mobilya ustası Yeniocak, ailesinin karşı çıkmasına rağmen 10 gün sürede atık malzemelerden yaptığı salı Asi Nehri'yle buluşturdu. Salda kullandığı fıçılarla batmayı önleyen Yeniocak, 'Macera hevesliyim' diyerek başladığı yolculuğu sorunsuz olarak tamamlamayı başardı.

"Sal devrilir diye düşündüm ve fıçı kullandım"

Asi Nehri'nin dalgalı olduğunu bilerek fıçı kullandığını belirten Yeniocak, "Macera heveslisiyim, değişik şeyler yapmayı seviyorum. El yapımı bir sal yaptım. Şimdi geldim, Asi Nehri'ne bırakıp direk yolculuğa çıkacağım. Sal devrilir diye düşündüm ve fıçı kullandım. Asi çalkalandığı için devrilir diye düşündüm, fıçılar devrilmez ve su yüzeyinde kalır. Bu şekilde Asi'ye indireceğim ve binip gideceğim" dedi.

"Eşime ve çocuklarıma söz ettim ama hoş karşılamadılar"

Ailesinin sal ile yapacağı yolculuğu olumlu karşılamadığını belirten Yeniocak, "Bu plan benim hayalimde 4-5 yıldır vardı. Ama bu seneye kısmet oldu. Atık malzemeler kulandım ve sağlam olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle batmayacağını ve eğlenceli olacağını düşünüyorum. 10 günde yaptım. Eşime ve çocuklarıma söz ettim ama hoş karşılamadılar. Çekindiler, bende heyecanımı yaşayacağım dedim ve çok heyecanlıyım" ifadelerini kullandı.