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Mola yapan işçiler köpekle halay çekti - Son Dakika
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Mola yapan işçiler köpekle halay çekti

Diyarbakır'da Dicle Elektrik ekiplerinin Çınar ilçesinde verdikleri mola sırasında köpekle halay çekmeleri cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Elektrik onarım çalışmaları devam ederken, işçilerin neşeli anları gülümsetti.

24.01.2024 - 12:55,  Güncelleme: 12:56
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Mola yapan işçilerin köpekle halayı kamerada

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da Dicle Elektrik ekiplerinin elektrik onarımı için gittikleri Çınar ilçesine bağlı mahallede verdikleri mola sırasında köpekle halay çekmeleri güldürdü.

Dicle Elektrik'in elektrik onarım çalışmaları hız kesmeden devam ederken, Çınar ilçesinde çalışan bir grup işçi mola verdikleri esnada halay çekti. O esnada köpeği de aralarına alan grup, köpekle halaya devam etti. O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Mola yapan işçiler köpekle halay çekti
Kaynak: İHA
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Son Dakika Genel Mola yapan işçiler köpekle halay çekti - Son Dakika


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