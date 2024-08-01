MSB: Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil son bir haftada 67 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

MSB: Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil son bir haftada 67 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil son bir haftada 67 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Ayrıca, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gerçekleştirdiği operasyonlarda terör hedeflerine yönelik başarılı hava harekatları gerçekleştirildi ve teröristlere ait mağara, sığınak, barınak ve depolar imha edildi. Hudut hattında da etkin tedbirler sayesinde yasa dışı geçişler engellendi ve uyuşturucu ele geçirildi.

01.08.2024 21:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MSB: "Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil son bir haftada 67 terörist etkisiz hale getirilmiştir"

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil son bir haftada 67 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Bakanlıkta gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Komuta Kademesi'nin şekillendiği 2024 yılı Yüksek Askeri Şüra toplantısı bugün Cumhurbaşkanımızın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde icra edilecektir. Cumhurbaşkanımızın onayını müteakip önümüzdeki saatlerde açıklanacak Yüksek Askeri Şüra kararlarının devletimize, milletimize ve Silahlı Kuvvetlerimize hayırlı olmasını diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gerçekleştirdiği kararlı operasyonlara dikkati çeken Tuğamiral Aktürk, "Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil son bir haftada 67, 1 Ocak'tan bugüne kadar ise bin 588 (Irak: 770/ Suriye: 818) terörist etkisiz hale getirilmiştir. Ayrıca, Irak'ın kuzeyindeki Gara, Kandil ve Asos'ta bulunan terör hedeflerine yönelik 26 Temmuz'da icra edilen hava harekatıyla içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak, depo ve terör örgütünün kullandığı tesislerden oluşan 25 hedef başarıyla imha edilmiştir" ifadelerini kullandı.

Tuğamiral Aktürk konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Öte yandan, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK'lı terörist daha Habur'daki Hudut Karakolumuza teslim olmuştur. Terör yuvalarına kilit vurmaya kararlılıkla devam eden Türk Silahlı Kuvvetlerimiz Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde teröristlere ait 6 adet mağara/tünel tespit etmiştir. Tespit edilen mağara/tüneller dahil arama-tarama faaliyetlerinde çok sayıda; el ve sis bombası, mayın/el yapımı patlayıcı; havan, uçaksavar ve makineli tüfek mühimmatı ile yaşam malzemesi ele geçirilmiştir."

Hudut hattının Cumhuriyet tarihinin en etkin tedbirleri ve çok yönlü güvenlik sistemleriyle kesintisiz bir şekilde korunduğuna vurgu yapan Tuğamiral Aktürk, "Hudutlarımızda son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5'i terör örgütü mensubu olmak üzere 310 şahıs yakalanmış, 916 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylelikle, 01 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 7 bin 412'ye, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 66 bin 975'e yükselmiştir. Ayrıca, son bir hafta içerisinde yapılan operasyonlarda 30 (30.156 gram) kilogramdan fazla uyuşturucu ele geçirilmiştir" diye konuştu.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'i programına ilişkin konuşan Tuğamiral Aktürk, "31 Temmuz'da Ukrayna Deniz Kuvvetleri Komutanı'nı kabul eden Sayın Bakanımız, bugün Yüksek Askeri Şüra Toplantısı sonrası Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Toplumsal Direniş Bayramı ve Silahlı Kuvvetler Günü münasebetiyle düzenlenen resepsiyona katılacaktır. Bakanımız, yarın da ülkemize resmi ziyaret gerçekleştirecek Ukrayna Savunma Bakanı ile bir araya gelecektir" açıklamasında bulundu.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 40 bine yaklaştığını bildiren Tuğamiral Aktürk, "Gazze'de hayatta kalabilenler ise yerlerinden edilmiş ve temel insani ihtiyaçlarından yoksun halde yaşamak zorunda bırakılmıştır. Okullar, hastaneler ve diğer sivil hedefler İsrail bombalarının hedefi olmaya devam etmektedir. Öte yandan, İsrail'in saldırılarını Yemen'e ve Lübnan'a yöneltmesi bölgemizde çatışmaların yayılması ve istikrarsızlık riskini artırmaktadır. İsrail'in uluslararası hukuk çerçevesinde hareket etmesini, uluslararası toplumun çağrısı ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kararı çerçevesinde derhal ve koşulsuz ateşkesi kabul etmesi gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz" şeklinde konuştu.

Tuğamiral Aktürk konuşmasına şöyle devam etti:

"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından oluşturulan Rezerv Güç ile yangın söndürme çalışmalarına aralıksız destek olunmaktadır. Bu kapsamda, bugüne kadar 17 ayrı yerde meydana gelen orman yangınlarının söndürülmesine 50 helikopter ile 995 sorti yapılarak destek sağlanmıştır."

Silahaltına alınacak yedek subay ve astsubaylara ilişkin konuşan Tuğamiral Aktürk, "Ağustos, Eylül ve Ekim 2024 dönemlerinde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları yarın (02 Ağustos) açıklanacaktır. Sonuçlar; e-Devlet kapısı, askerlik şubeleri ve MSB Mobil uygulamasından öğrenilebilecektir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Milli Savunma Bakanlığı, Operasyon, Suriye, Irak, Genel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel MSB: Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil son bir haftada 67 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:14 Suikast sonucu hayatını kaybeden Haniye için Türkiye’de milli yas kararı Suikast sonucu hayatını kaybeden Haniye için Türkiye'de milli yas kararı
20:33 SGK ve 13 banka arasında protokol imzalandı Emeklilere özel indirim ve ayrıcalıklar geliyor SGK ve 13 banka arasında protokol imzalandı! Emeklilere özel indirim ve ayrıcalıklar geliyor
18:40 Haniye’nin öldürüldüğü binada dikkat çeken detay İddiaların boyutu vahim Haniye'nin öldürüldüğü binada dikkat çeken detay! İddiaların boyutu vahim
17:43 Hizbullah lideri Hasan Nasrallah: İsrail ile açık bir savaşa girdik Hizbullah lideri Hasan Nasrallah: İsrail ile açık bir savaşa girdik
16:35 Başkentte tarihi takas ABD’li ve Rus tutuklular ülkelerine teslim edildi Başkentte tarihi takas! ABD'li ve Rus tutuklular ülkelerine teslim edildi
20:44 Neye uğradığını şaşırdı Arda Güler, sahanın ortasında Modric’ten fırça yedi Neye uğradığını şaşırdı! Arda Güler, sahanın ortasında Modric'ten fırça yedi
18:59 Ankara’daki tarihi takas sonrası ABD Başkanı Biden’dan Türkiye’ye teşekkür Ankara'daki tarihi takas sonrası ABD Başkanı Biden'dan Türkiye'ye teşekkür
18:57 Uyuşturucu bağımlısının şehit ettiği polisten geriye yürek burkan sözleri kaldı Uyuşturucu bağımlısının şehit ettiği polisten geriye yürek burkan sözleri kaldı
18:26 Yeni sezonda gözler onda olacak Carlo Ancelotti’den takımdaki dengeleri bozacak Arda Güler kararı Yeni sezonda gözler onda olacak! Carlo Ancelotti'den takımdaki dengeleri bozacak Arda Güler kararı
17:53 Fatih Erbakan’dan erken seçim mesajı Tarih verip açıkladı Fatih Erbakan'dan erken seçim mesajı! Tarih verip açıkladı
17:17 Çocuklarının kreşteki halini gören aileler savcılığa koştu Yağmur altında skandal anlar Çocuklarının kreşteki halini gören aileler savcılığa koştu! Yağmur altında skandal anlar
15:58 Olimpiyatlarda ’’trans’’ boksör tartışması Imane Khelif’in rakibi 46. saniyede gözyaşlarıyla sahadan çekildi Olimpiyatlarda ''trans'' boksör tartışması! Imane Khelif'in rakibi 46. saniyede gözyaşlarıyla sahadan çekildi
15:36 Kadınlar, Telegram’ın kurucusu Pavel Durov’dan hamile kalmak için sıraya girdi Kadınlar, Telegram'ın kurucusu Pavel Durov'dan hamile kalmak için sıraya girdi
15:30 YAŞ kararları açıklandı 23 general ve amiral bir üst rütbeye yükseltildi YAŞ kararları açıklandı! 23 general ve amiral bir üst rütbeye yükseltildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2024 21:53:57. #1.11#
SON DAKİKA: MSB: Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil son bir haftada 67 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement