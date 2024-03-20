Murat Kurum mal varlığını açıkladı
İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, kendisine ve ailesine ait mal varlığını açıkladı.
Murat Kurum'un Ankara Çankaya'da kendi adına bir evi, Şengül Kurum'un annesi ve babası için aldığı Ankara Altındağ'da bir evi, yine İstanbul Kağıthane'de oturdukları bir evleri bir de arabaları bulunuyor. Beyana göre Kurum'un edinme değeri 1 milyon 200 bin TL olan bir aracının da bulunduğu kaydedildi. Kurum'un kendi adına iki silahı bir tüfeğinin olduğu Kurum'un çocukları üzerinde 538 bin, 504 bin, 381 bin TL değerinde muhtelif altını bulunduğu ifade edildi. Eşi Şengül Kurum'un da 1 milyon 910 bin TL değerinde muhtelif altın ve takısı mevcut olduğu belirtildi.
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Van, Hakkari ve Bitlis illerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle 393 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor. Van'da kar ve tipi nedeniyle 152 yerleşim biriminin yolu kapandı. Hakkari'de ise 73 köy ve 118 mezra yolu kar nedeniyle kapalı. Bitlis'te ise 50 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor. Karla mücadele ekipleri, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Talas Belediyesi tarafından ilçe genelindeki camilerde düzenli olarak yapılan temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları, Ramazan ayına özel olarak tamamlandı. Camilerin detaylı temizliği ve dezenfeksiyonu ile sağlıklı bir ibadet ortamı sağlandı.
Ramazan ayına 1 gün kala Bayburt'ta vatandaşlar pazarlarda yoğun bir şekilde alışveriş yapıyor. Semt pazarları ve marketlerde Ramazan ayı için sebze, meyve ve süt ürünleri fiyatları da artış gösteriyor.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, İsabeyli Mahallesi'nde kalan D.T. isimli şüpheli gözaltına alındı. Evde yapılan aramada, makaron içerisinde içime hazır bir adet sigara ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüphelinin sağlık kurumunda yapılan testinde uyuşturucu madde kullandığı tespit edildi. Soruşturma devam ediyor.
Müslümanlar için büyük öneme sahip olan ramazanın ilk teravih namazı bu akşam camilerde kılınacak. Ardından gece sahura kalkılacak ve yarın ilk iftar yapılacak. İlk imsak saatleri Iğdır'da 04.52'de başlayacak ve son iftar saatleri Çanakkale'de 19.24'te sona erecek. Oruç süresi en uzun olan iller Artvin, Kastamonu, Kırklareli, Samsun, Zonguldak ve Sinop olurken, en kısa oruç süresi ise Adana, Antalya, Gaziantep, Hakkari, Hatay, İzmir, Kilis, Mardin, Muğla, Şanlıurfa, Şırnak ve Van'da tutulacak. Diyanet İşleri Başkanlığı ise bu yılın ramazan temasını 'Ramazan ve Ahiret Bilinci' olarak belirledi ve fitre miktarını 130 lira olarak açıkladı.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı ve o süreçte yaşananlarla ilgili haksız şekilde üstlerine gelindiğini belirterek "Ben bütün yaşananları 1 Nisan'dan sonra açıklayacağım. Bizim gündemimiz şu anda yerel seçimler. Yerel seçimlerin dışına çıkmak ya da çıkılmasında payım olsun istemiyorum. Susmayı tercih ediyorum" dedi.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Kars'ta tarımsal üretim planlama toplantısı yapıldı. Toplantıda, tarımsal üretimin planlanması, gıda güvenliği, verimlilik, çevre koruma ve sürdürülebilirlik konuları ele alındı. Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri, üretim odaklı politikaların tüm paydaşlarla istişare içinde devam edeceğini belirtti. Kars İl Tarım ve Orman Müdürü Enver Aydın ise ilin tarımsal potansiyeli ve projeler hakkında sunum yaptı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sakarya'da gerçekleştirilen 'Bozdoğan-11 Operasyonları'nda terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan çalışmalarda 33 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlar sonucunda ruhsatsız silahlar, döviz, yasaklı yayınlar ve dokümanlar ele geçirildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir merkezli 4 ilde düzenlenen 'Mahzen-8' operasyonunda Agit Akan'ın liderliğini yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini ve 20 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonda ruhsatsız silahlar, uyuşturucu madde ve mühimmat ele geçirildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sakarya'da DEAŞ terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen 'BOZDOĞAN-11' operasyonlarında 33 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlar sonucunda ruhsatsız silahlar, döviz ve yasaklı yayınlar ele geçirildi.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor. TEM Otoyolu'nun Doğu Hereke-Batı Hereke kavşakları, Selçuk-Ortaklar-Aydın yolunun 0-3. kilometreleri, Ankara-Kırıkkale yolunun 25-27. kilometreleri ve diğer bazı kesimlerde yapılan çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir merkezli 4 ilde jandarma tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, aralarında elebaşı Agit Akan'ın da bulunduğu 20 şüphelinin gözaltına alındığını ve organize suç örgütünün çökertildiğini açıkladı. Operasyonlar sonucu çok sayıda silah, uyuşturucu madde ve mühimmat ele geçirildi.
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