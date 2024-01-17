 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Muş-Mutki karayolunda mahsur kalan 70 kişi kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Muş-Mutki karayolunda mahsur kalan 70 kişi kurtarıldı

Muş'ta etkili olan tipi nedeniyle yolda mahsur kalan 22 araç içinde bulunan 70 kişi, 5 saat süren çalışma sonucu kurtarıldı. Muş-Mutki karayolunun 10. kilometresinde araçlar, fırtına ve tipi nedeniyle mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye Muş Karayolları 113. Şube Şefliği ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 5 saat bölgede mahsur kalan 22 araç ve araçlarda bulunan 70 kişi, ekipler tarafından kurtarıldı. Kar ve fırtınanın etkili olduğu Muş-Mutki karayolu trafiğe kapatıldı.

17.01.2024 - 09:10,
Abone Ol

Muş- Mutki karayolunda mahsur kalan 70 kişi kurtarıldı

MUŞ - Muş'ta etkili olan tipi nedeniyle yolda mahsur kalan 22 araç içinde bulunan 70 kişi, 5 saat süren çalışma sonucu kurtarıldı.

Muş-Mutki karayolunun 10. kilometresinde araçlar, fırtına ve tipi nedeniyle mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye Muş Karayolları 113. Şube Şefliği ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 5 saat bölgede mahsur kalan 22 araç ve araçlarda bulunan 70 kişi, ekipler tarafından kurtarıldı. Kar ve fırtınanın etkili olduğu Muş-Mutki karayolu trafiğe kapatıldı.

Muş Karayolları 113. Şube Şefliği Rotatif operatörü İdris Karakan, Mutki- Hasköy kara yolunun tipiden dolayı sürekli kapandığını ifade ederek, "Tipi ve fırtına nedeniyle yol sürekli kapanıyor. Mahsur kalanların ihbarı üzerine bölgeye geldik. Zor şartlarda vatandaşlarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Tipi devam ediyor. 20 kilometrelik yolun 7-8 kilometresi tipi nedeniyle kapanıyor. Şu an itibariyle yol trafiğe kapatıldı" dedi.

Muş-Mutki karayolunda mahsur kalan 70 kişi kurtarıldı
Kaynak: İHA
YORUMLAR

Fırtına, Mutki, Muş, Hava Durumu, Doğal Afetler, Genel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel Muş-Mutki karayolunda mahsur kalan 70 kişi kurtarıldı - Son Dakika


09:51
Canan Karatay'ı dolandırmıştı: Şanlıurfa'da yakalandı Canan Karatay'ı dolandırmıştı: Şanlıurfa'da yakalandı
09:24
Beşiktaş taraftarından Arda Turan'a olay Seçil Erzan göndermesi! Tüm tribün aynı tezahüratla inledi Beşiktaş taraftarından Arda Turan'a olay Seçil Erzan göndermesi! Tüm tribün aynı tezahüratla inledi
09:22
SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranı belli oldu! İşte kuruşu kuruşuna ek zamlı maaşlar SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranı belli oldu! İşte kuruşu kuruşuna ek zamlı maaşlar
09:01
Berrak Tüzünataç, daracık tulumuyla kalça dansı yaptı Berrak Tüzünataç, daracık tulumuyla kalça dansı yaptı
08:36
İçişleri Bakanı Yerlikaya: 'Kahramanlar-44' operasyonlarıyla teröristlerin mağara ve sığınakları yok edildi İçişleri Bakanı Yerlikaya: 'Kahramanlar-44' operasyonlarıyla teröristlerin mağara ve sığınakları yok edildi
08:33
Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'e son dakika şoku! Kupadan elendiler Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'e son dakika şoku! Kupadan elendiler
08:28
10 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu! 32 şüpheli yakalandı 10 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu! 32 şüpheli yakalandı
08:17
Yüzündeki değişimden dolayı eleştirilen Gökhan Özen'den tepki. Filtre kullanılmış, estetik yok Yüzündeki değişimden dolayı eleştirilen Gökhan Özen'den tepki. Filtre kullanılmış, estetik yok

Son Dakika
09:51 Canan Karatay'ı dolandırmıştı: Şanlıurfa'da yakalandı
09:24 Beşiktaş taraftarından Arda Turan'a olay Seçil Erzan göndermesi! Tüm tribün aynı tezahüratla inledi
09:22 SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranı belli oldu! İşte kuruşu kuruşuna ek zamlı maaşlar
09:01 Berrak Tüzünataç, daracık tulumuyla kalça dansı yaptı
08:33 Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'e son dakika şoku! Kupadan elendiler
08:36 İçişleri Bakanı Yerlikaya: 'Kahramanlar-44' operasyonlarıyla teröristlerin mağara ve sığınakları yok edildi
08:28 10 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu! 32 şüpheli yakalandı
08:17 Yüzündeki değişimden dolayı eleştirilen Gökhan Özen'den tepki. Filtre kullanılmış, estetik yok
07:39 Yolcu, kabin görevlisinin kolunu ısırdı! Uçak havalimanına geri döndü
03:50 Yere düşen yaşlı adam hayatını kaybetti, cenazeyi şemsiye ile korudular
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2024 10:26:57. #1.11#
SON DAKİKA: Muş-Mutki karayolunda mahsur kalan 70 kişi kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement