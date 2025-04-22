Nemrut Dağı'nda Büyüleyici Gün Doğumu

Nemrut Dağı'nda gün doğumu hayran bırakıyor

ADIYAMAN - UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'nde yer alan Adıyaman Nemrut Dağı'nda gün doğumu izleyenleri kendisine hayran bırakıyor.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yer alan Nemrut Dağı'na, yurt dışı ve Türkiye'nin çeşitli yerlerinden her yıl binlerce turist akın ediyor. Güneşin doğuşu ve batışını 2 bin yıllık tarihi taş heykellerin yanında çıplak gözle izlemek isteyen turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Nemrut Dağı'nda hafta sonu da yerli ve yabancı turist yoğunluğu yaşandı.

Binin üzerinde yerli ve yabancı turistin çıktığı Nemrut Dağı'ndaki ziyaretçiler, eşsiz doğa manzarası karşısında bolca fotoğraf çektirdi. Güneşin doğuşunu izleyen turistler, sabah güneşin doğuşuna da şahitlik ediyor.

Güneşin doğuşunu izlemek isteyen binlerce yerli ve yabancı turist sabahın erken saatlerinde Nemrut Dağının yolunu tutuyor. Gün doğumunu hayranlıkla izlediklerini söyleyen turistler, mutlu olduklarını ve herkesin burayı mutlaka görmesi gerektiğini vurguladı.