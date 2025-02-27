Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Avrupa Konseyi'nde Terörle Mücadele ve Kayyum Atamaları Üzerine Konuştu

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Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler İzleme Komitesi'nde konuştu

NEVŞEHİR - Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler İzleme Komitesi'nde Türkiye'yi temsil eden Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı terörle mücadele ve kayyım atamaları hakkında konuştu.

Başkan Arı'nın Fransa'nın Strazburg şehrinde gerçekleştirilen ve mart ayında yapılacak olan Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi genel kurulu öncesi İzleme Komitesi üyesi olarak yaptığı konuşma büyük yankı uyandırdı.

Türkiye'yi temsil eden ulusal heyette yer alan Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, komite toplantısının son gününde dikkat çeken bir konuşma yaptı.

Türkiye'deki belediyelerin genel durumu, terörle mücadele ve kayyum atamaları ile ilgili AB Konseyi YBYK İzleme Komitesi üyelerine seslenen Arı, "İlk önce sorunlarımızı veya var olan problemi tespit edip onun üzerine doğru bir tedavi uygulamamız lazım. Ben Türkiye Belediyeler Birliği'nde encümenim. Tam kayyım diyemeyiz lakin ona benzer bir süreci yaşamış, 2019 yılında seçildikten 21 ay sonra belediye başkanlığından istifa etmiş birisi olarak konuşuyorum" dedi.

"Bizim etnik olarak Kürt kardeşlerimizle bir problemimiz yok", diye konuşan Başkan Arı, konuşmasını şöyle sürdürdü; "Ülkenin birlik beraberliği konusunda ortak mücadele eden Türk milletiyiz. Ancak benim gördüğüm temel sorun şu ki biz birbirimize karşı sergilediğimiz tavırlarda samimiyetimize inanmıyoruz."

"Ülkemizde birlik beraberlik adı verilen bir süreç başladı. Böyle bir süreç başlamışken yerel yönetimleri daha çok konuşmamız gerekirken terörle ilgili maddelerde düzenleme yapılmasıyla alakalı bir tavır veya bir tespit emin olun doğru bir kavram olarak görülmeyecek" şeklinde konuşan Başkan Arı konuşmasında şu ifadeleri kullandı; "Birbirimize karşı samimi, açık, şeffaf ve kendi ülkelerimizdeki kurallar çerçevesinde bütün sorunların ortadan kaldırılacağını ve bütün Dünya'nın kardeşliğe, barışa ve ortak demokrasiye sağlıklı bir demokrasiye kavuşacağı inancımı ifade etmek istiyorum. Bütün heyeti saygıyla selamlıyorum"

Türk Milli Heyeti'nde yer alan Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'nın da içerisinde bulunduğu izleme komitesi toplantısında Türkiye'deki belediyelerin genel durumu, terörle mücadele ve kayyım atamaları gibi Dünya gündeminde yer alan başlıklar detaylı şekilde ele alındı.