Nihal Candan Son Yolculuğuna Uğurlandı

Nihal Candan son yolculuğuna uğurlanıyor
İSTANBUL 2023 Kasım ayında "Dolandırıcılık" suçlamasıyla girdiği cezaevinde anoreksiya nervoza teşhisi konan ve tahliye edilen Nihal Candan dün gece saatlerinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.Canan'dan Barbaros Hayrettin Paşa Cami'sinde son yolculuğuna uğurlandı.
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