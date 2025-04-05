İSTANBUL) Türkiye'de Nisan ayında kar sürprizi
İSTANBUL Yurt genelinde düşen sıcaklıkların ardından Nisan ayında kar yağışı etkili oldu. Kar yağışının ardından iller beyaza bürünürken sürücüler yollarda zor anlar yaşadı. Erzincan, Van, Artvin, Hakkari, Antalya, Erzurum ve Van'ın ilçelerinde yağan kar manzaraları görüntülendi.
Görüntü sıralaması: (0-2.46 Van, 2.46-3.31 Erzincan, 3.31- 3.34 Tunceli, 3.34- 3.42 Erzurum, 3.42- 3.55 Van, 3.55- 4.07 Hakkari, 4.07- 4.24 Artvin, 4.24- 4.41 Antalya, 4.41-5.06 Erzurum)
Son Dakika › Genel › Nisan'da Kar Sürprizi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?