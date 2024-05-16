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O kedi kurtarıldı...Muhtar ve mahalle halkının çabası 'Kirli'yi hayatta tuttu

Emek Mahallesi Muhtarı Sibel Akın:

"Bu çabaya destek ve katkı sağlayan herkese teşekkür ederiz"

"Bölgeye alışık olan, mahalle halkının daha önce bilip beslediği kedinin sağlık durumu iyi, sadece biraz kirlenmiş ve salacağız"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de bir haftadır binanın çatısında mahsur kalan kedi, Mahalle Muhtarı Sibel Akın ve çevre sakinlerinin çabası ile günler sonra kurtarıldı.

Emek Mahallesi'nde yurt dışında yaşayan bir aileye ait olduğu öğrenilen evin çatısında mahsur kalan sokak kedisi, itfaiye ekiplerine haber verilmesi ve hayvanseverlerin çabalarına rağmen kurtarılmayı beklemişti. Emek Mahalle Muhtarı Sibel Akın ve mahalle sakinlerinin çalışmaları ile 'Kirli' adı verilen sokak kedisi, dün gece sabaha karşı kurtarıldı. Bir hayvanseverin tavsiyesi ile kedi, çatı yakınlarına bırakılan ve içine yiyecek konulan tuzak kafesine girdi ve kurtarıldı.

Sahipleri olmadığı için evlere giremediler

Yaşanan durumla ilgili bilgi veren Mahalle Muhtarı Sibel Akın, mahalle halkı tarafından bilinen ve beslenen kedi için günlerdir herkesin adeta seferber olduğunu anlattı. Çağrılan itfaiyenin 'Prosedür gereği kedinin bir yere sıkışması halinde müdahale edebiliriz' dediğini hatırlatan Akın, "Onların da kendilerine göre bir prosedürü varmış. Konudan polisin de haberi oldu ve dün gece Hayvan Durum İzleme ekipleri geldi. Ancak iki katlı evin sahipleri evlerinde olmadığı ve izin alınmadığı için içeri giremediler. Kediye yemesi için yine bir şeyler verildi. Odunpazarı Belediyesi ekipleri geldi, ama kedi sürekli hareket ettiği için bir şey yapılamadı. Kendilerine teşekkür ederiz" dedi.

Kedi kapanla yakalandı

Olayı duyan mahalle sakinlerinden Mehtap Altındaş'ın, "Bende kedi kapanı var. Onu yakına yerleştirip içine yiyecek koyarsanız kedi kapana gelebilir" tavsiyesinde bulunduğunu anlatan Muhtar Akın şöyle konuştu:

"Bunun üzerine kapanı yakın bir balkona koyduk ve gece boyu takip ettik. Saat 04.00 sıralarında kedi kapana girdi ve yakaladık. Bu çabaya destek ve katkı sağlayan herkese, bu kedinin kurtulması sesimizi duyuran İhlas Haber Ajansı'na da teşekkür ederiz. Kedimiz gayet iyi, aç ve susuz kalmış. Karnını doyurup suyunu verdik. Günlerdir çatıda kalan beyaz kedimiz biraz kirlenmiş. Zaten bu bölgeye alışık olan, mahalle halkının bakıp doyurduğu kediyi salacağız."