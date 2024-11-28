Ödemiş'in 132 Yıllık Pide Geleneği: Töngül Pide - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Ödemiş'in 132 Yıllık Pide Geleneği: Töngül Pide

Ödemiş'te 132 yıldır üretilen Töngül Pide, Türkiye genelinde ün kazandı ve yerli markalaştı.

28.11.2024 19:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

132 yıldır İzmir Ödemiş'te üretilen bu pidenin ünü sınırları aştı

Ödemiş'teki bu pide fırınında sadece ailenin ismini taşıyan Töngül Pide üretiliyor

İZMİR - İzmir'in Ödemiş ilçesinde, 132 yıldır dededen toruna hizmet veren pide fırınının ateşi hiç sönmezken, fırında sadece asırlardır aileden adını alan Töngül Pide üretiliyor. İçerisinde; kıyma, maydanoz, yumurta yer alan, üzerine; tereyağı ve tulum peyniri serpiştirilen tadına doyum olmaz pidenin namı tüm Türkiye'ye ulaştı.

Ödemiş ilçesinde, 1892 yılında açılan, 132 yıldır fırındaki odun ateşi hiç sönmeyen tarihi pide fırınının adı yaptığı bir pideyle ünlü. "Töngül" ailesinin asırlar önce açtığı fırında sadece "Töngül Pide" adıyla pide üretiliyor. Coğrafi işaretli pide için sabaha karşı 04.00 sıralarında iş yeri açılarak hazırlıklar başlıyor. Hamurlar yoğruluyor, fırın yakılıyor ve ilçenin markası bu özel pidenin malzemeleri titizlikle hazırlanıyor.

4. kuşak torunlar, dedelerinin ürettiği Töngül Pide geleneğini devam ettirirken, ilçede herkesçe bilinen, adı neredeyse Türkiye'yi yayılan pidenin içerisinde; kıyma, maydanoz, yumurta yer alıyor. Fırından sıcak sıcak, dumanı üstünde çıkan pidelerin üzerine ise mis gibi tereyağı ve ilçenin meşhur Ödemiş tulumu serpiştiriliyor. Pidenin yanına çayını da alan vatandaşlar, bu meşhur pideyi yemeye doyamıyor.

Fırında zaman zaman kuyruklar oluşurken, 06.00'da ilk müşterisini alan fırın öğleden sonra 14.00'e kadar hizmet veriyor. İzmir merkezden veya farklı illerden bu ilçeye gelen vatandaşlar, Töngül Pide'nin tadına bakmadan ayrılmıyor.

Fırının 40 yıllık ustası var: "Bu işin sırrı sebat"

Fırında çalışan usta İsmail Otçeken, 40 yıldır aile işletmesinde Töngül Pide üretiyor. Pidenin yapılışını anlatan İsmal usta, "Şimdi hamur hazırlıyoruz, fırınımızı yakıyoruz ve ondan sonra servis başlıyor. 40 yıldır bu işi yapıyorum. Ben bu fırında işi öğrendim. 10 dakikada pişiyor. Sabah açıyoruz, öğleden sonra kapatıyoruz. Bu işin sırrı bence sebat etmek. Her gün bu işi aynı saatte yapacaksın; sabah 04.00'te geliyoruz, 06.00'da pideler çıkmış oluyor. Bir gün 06.00'da, bir gün 08.00'de geldim olmaz. Bizim fırınımız taş fırındır. Lezzeti buradan geliyor. Bu pidenin bu ismi almasının sebebi ailenin soy ismi" dedi.

4. kuşak torunlardan işletmeci Nedime Töngül de, "Dedelerimiz çıkarmış, biz 4. kuşağız. Soyadımız, oradan geliyor. 132 yıllık burası; 'Töngül'ün fırını, Töngül pidesi' derken, Töngül Pide olarak ismi verilmiş. Patenti bizde. İnsanlarımız beğeniyor, fırınız taş fırın. Kıyma, yumurta, maydanoz var içerisinde, üzerinde de; tereyağı ve tulum peyniri var" ifadelerine yer verdi.

Pideyi yemek için sabahın erken saatlerinden itibaren fırına gelen vatandaşlarda, Töngül Pide'nin artık ilçenin bir markası olduğunu söyledi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Gastronomi, Türkiye, Ödemiş, Güncel, Genel, Yaşam, Kıyma, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Genel Ödemiş'in 132 Yıllık Pide Geleneği: Töngül Pide - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:35 AZ Alkmaar-Galatasaray maçının ilk 11’leri belli oldu AZ Alkmaar-Galatasaray maçının ilk 11'leri belli oldu
19:24 Sağlık Bakanlığı’ndan e-nabız verilerinin çalındığı iddialarına açıklama: Bazı insanların ’oltalama’ ile verilerini aldılar Sağlık Bakanlığı'ndan e-nabız verilerinin çalındığı iddialarına açıklama: Bazı insanların 'oltalama' ile verilerini aldılar
18:50 Suriye’de patlak veren savaşta muhaliflerin ilerleyişi sürüyor Suriye'de patlak veren savaşta muhaliflerin ilerleyişi sürüyor
18:25 Körfez’in petrol zengini ülkesi ilk kez Ankara’da Türkiye ve Umman arasında 10 kritik anlaşma imzalandı Körfez'in petrol zengini ülkesi ilk kez Ankara'da! Türkiye ve Umman arasında 10 kritik anlaşma imzalandı
16:16 Putin’den yeni tehdit: Birden fazla Oreşnik füzesi, nükleer silaha eşdeğer Putin'den yeni tehdit: Birden fazla Oreşnik füzesi, nükleer silaha eşdeğer
08:18 Otomotiv devi Nissan iflas bayrağını çekmek üzere Otomotiv devi Nissan iflas bayrağını çekmek üzere
07:44 Bomba iddia: En düşük emekli aylığı için 3 rakam belirlendi Bomba iddia: En düşük emekli aylığı için 3 rakam belirlendi
07:43 Greta Thunberg’ten skandal Kürdistan paylaşımı Greta Thunberg'ten skandal Kürdistan paylaşımı
07:29 100 milyon liralık boşanma davasında sular durulmuyor 100 milyon liralık boşanma davasında sular durulmuyor
07:22 İsrail Savunma Bakanı Katz: Ateşkes ihlal edilirse güçlü bir şekilde yanıt vermeye hazırız İsrail Savunma Bakanı Katz: Ateşkes ihlal edilirse güçlü bir şekilde yanıt vermeye hazırız
07:16 Eski eşinden şiddet gören MasterChef Beyza’ya sürpriz isimden destek Eski eşinden şiddet gören MasterChef Beyza'ya sürpriz isimden destek
07:05 Ateşkes sonrası Hizbullah’tan ilk açıklama: Ellerimiz tetikte kalacak Ateşkes sonrası Hizbullah'tan ilk açıklama: Ellerimiz tetikte kalacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2024 20:35:10. #1.12#
SON DAKİKA: Ödemiş'in 132 Yıllık Pide Geleneği: Töngül Pide - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.