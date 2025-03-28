Oğlunun mezarı ziyaretçi akınına uğrayan şehit annesi: "Acım büyük ama gururluyum" - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Oğlunun mezarı ziyaretçi akınına uğrayan şehit annesi: "Acım büyük ama gururluyum"

Oğlunun mezarı ziyaretçi akınına uğrayan şehit annesi: "Acım büyük ama gururluyum" Öğrenciler, okullarında ismi yaşatılan şehidin mezarında dua etti Kırıkkale'de şehit Mustafa Uğurelli'nin isminin verildiği okulun öğrencileri, Ramazan Bayramı öncesinde şehidin mezarında hem dua etti hem...

28.03.2025 16:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Oğlunun mezarı ziyaretçi akınına uğrayan şehit annesi: "Acım büyük ama gururluyum"

Öğrenciler, okullarında ismi yaşatılan şehidin mezarında dua etti

KIRIKKALE - Kırıkkale'de şehit Mustafa Uğurelli'nin isminin verildiği okulun öğrencileri, Ramazan Bayramı öncesinde şehidin mezarında hem dua etti hem de annesiyle bayramlaşarak vefa örneği gösterdi. Ziyaret sırasında duygulanan anne Fatma Uğurelli, "Acım çok büyük ama yine de şehit olduğu için gururluyum" dedi.

Kırıkkale Valiliği tarafından Ramazan Bayramı öncesinde şehitlikte anlamlı bir program düzenlendi. Şehitlikte Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Program kapsamında Vali Mehmet Makas, Garnizon ve Mühimmat Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, Belediye Başkanı Ahmet Önal ile protokol üyeleri, şehit mezarlarını ziyaret ederek karanfil bıraktı. Şehit ailelerinin bayramlarını kutlayan protokol üyeleri, ailelere başsağlığı dileklerini iletti.

Öte yandan, 2008 yılında Bingöl'de şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Uğurelli'nin isminin verildiği okulda öğrenim gören öğrenciler, şehidin mezarını ziyaret etti. Şehidin annesi Fatma Uğurelli ile bayramlaşan öğrenciler, şehitler için dua etti.

"Acım büyük ama gururluyum"

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren şehit annesi Fatma Uğurelli, oğlunun isminin yaşatılmasından dolayı büyük gurur duyduğunu söyledi. Uğurelli, "Oğlum 2008 yılında Bingöl'de şehit oldu. Bir tane kızı vardı. 4,5 senelik evliydi. Şu anda öğrenciler, oğlumun isminin verildiği okulda okuyor. Beni ziyarete geldiler bayramlaşmak için. Oğluma da dua etmeye geldiler. Ben de onlarla gurur duydum. Onurluyum, çocuğumun adının böyle anılması beni çok mutlu ediyor. Acım çok büyük ama yine de şehit olduğu için gururluyum" diyerek duygularını paylaştı.

7. sınıf öğrencisi Sena Çiçek ise, "İsmi okulumuza verilen şehidimizin bayramını kutlamaya geldik, Şehit Mustafa Uğurelli'nin mezarına. Çok teşekkür ediyoruz. Onun ve onun gibi şehitlerimiz sayesinde biz şu anda ayaktayız. Şehitlerimiz bizim için çok değerli. Çok minnettarız" dedi.

Aynı sınıfta öğrenim gören Emir Tat da, "Şehitlerimiz, bu topraklarda özgürce yaşamamızı sağladılar. Mekanları cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Ramazan Bayramı, Kırıkkale, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel Oğlunun mezarı ziyaretçi akınına uğrayan şehit annesi: 'Acım büyük ama gururluyum' - Son Dakika

Nevşehir’de akşam ezanı 20 dakika geç okundu Nevşehir'de akşam ezanı 20 dakika geç okundu
Güney Kıbrıs’ta yeni terör örgütü kuruldu Hedeflerinde ise Türkiye var Güney Kıbrıs'ta yeni terör örgütü kuruldu! Hedeflerinde ise Türkiye var
Fazilet Apartmanı Davası: 10 Belediye Personeli Hakkında Dava Açıldı Fazilet Apartmanı Davası: 10 Belediye Personeli Hakkında Dava Açıldı
Emine Erdoğan’dan BM Genel Merkezi’nde Sıfır Atık Konuşması Emine Erdoğan'dan BM Genel Merkezi'nde Sıfır Atık Konuşması
İran, Trump’ın mektubuna Umman aracılığıyla yanıt verdi İran, Trump'ın mektubuna Umman aracılığıyla yanıt verdi
İngiliz devi Barclays Türkiye’de aracı kurum kuruyor İngiliz devi Barclays Türkiye'de aracı kurum kuruyor
Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, terör örgütüne yardım etme suçundan tutuklandı Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, terör örgütüne yardım etme suçundan tutuklandı
6 kişinin öldüğü kazada kahreden detay Kadranın takılı kaldığı hız kazayı özetliyor 6 kişinin öldüğü kazada kahreden detay! Kadranın takılı kaldığı hız kazayı özetliyor
Bahçeli: İBB yankesicilerin eline hapsolmuştur Bahçeli: İBB yankesicilerin eline hapsolmuştur
7,7 ile sallanan Myanmar için korkunç iddia: Binlerce kişi ölmüş olabilir 7,7 ile sallanan Myanmar için korkunç iddia: Binlerce kişi ölmüş olabilir
KKTC’de başörtülü öğrenciyi okula almadılar, o da yetmedi bakanlık yetkilisini kapıdan kovdular KKTC'de başörtülü öğrenciyi okula almadılar, o da yetmedi bakanlık yetkilisini kapıdan kovdular

16:47 Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, terör örgütüne yardım etme suçundan tutuklandı Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, terör örgütüne yardım etme suçundan tutuklandı
15:40 6 kişinin öldüğü kazada kahreden detay Kadranın takılı kaldığı hız kazayı özetliyor 6 kişinin öldüğü kazada kahreden detay! Kadranın takılı kaldığı hız kazayı özetliyor
14:56 Bahçeli: İBB yankesicilerin eline hapsolmuştur Bahçeli: İBB yankesicilerin eline hapsolmuştur
13:51 7,7 ile sallanan Myanmar için korkunç iddia: Binlerce kişi ölmüş olabilir 7,7 ile sallanan Myanmar için korkunç iddia: Binlerce kişi ölmüş olabilir
13:19 KKTC’de başörtülü öğrenciyi okula almadılar, o da yetmedi bakanlık yetkilisini kapıdan kovdular KKTC'de başörtülü öğrenciyi okula almadılar, o da yetmedi bakanlık yetkilisini kapıdan kovdular
23:14 İngiliz devi Barclays Türkiye’de aracı kurum kuruyor İngiliz devi Barclays Türkiye'de aracı kurum kuruyor
23:04 İran, Trump’ın mektubuna Umman aracılığıyla yanıt verdi İran, Trump'ın mektubuna Umman aracılığıyla yanıt verdi
22:56 Emine Erdoğan’dan BM Genel Merkezi’nde Sıfır Atık Konuşması Emine Erdoğan'dan BM Genel Merkezi'nde Sıfır Atık Konuşması
21:52 Fazilet Apartmanı Davası: 10 Belediye Personeli Hakkında Dava Açıldı Fazilet Apartmanı Davası: 10 Belediye Personeli Hakkında Dava Açıldı
21:45 Güney Kıbrıs’ta yeni terör örgütü kuruldu Hedeflerinde ise Türkiye var Güney Kıbrıs'ta yeni terör örgütü kuruldu! Hedeflerinde ise Türkiye var
21:42 Nevşehir’de akşam ezanı 20 dakika geç okundu Nevşehir'de akşam ezanı 20 dakika geç okundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2025 17:01:01. #7.13#
SON DAKİKA: Oğlunun mezarı ziyaretçi akınına uğrayan şehit annesi: "Acım büyük ama gururluyum" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement