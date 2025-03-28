Oğlunun mezarı ziyaretçi akınına uğrayan şehit annesi: "Acım büyük ama gururluyum"

Öğrenciler, okullarında ismi yaşatılan şehidin mezarında dua etti

KIRIKKALE - Kırıkkale'de şehit Mustafa Uğurelli'nin isminin verildiği okulun öğrencileri, Ramazan Bayramı öncesinde şehidin mezarında hem dua etti hem de annesiyle bayramlaşarak vefa örneği gösterdi. Ziyaret sırasında duygulanan anne Fatma Uğurelli, "Acım çok büyük ama yine de şehit olduğu için gururluyum" dedi.

Kırıkkale Valiliği tarafından Ramazan Bayramı öncesinde şehitlikte anlamlı bir program düzenlendi. Şehitlikte Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Program kapsamında Vali Mehmet Makas, Garnizon ve Mühimmat Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, Belediye Başkanı Ahmet Önal ile protokol üyeleri, şehit mezarlarını ziyaret ederek karanfil bıraktı. Şehit ailelerinin bayramlarını kutlayan protokol üyeleri, ailelere başsağlığı dileklerini iletti.

Öte yandan, 2008 yılında Bingöl'de şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Uğurelli'nin isminin verildiği okulda öğrenim gören öğrenciler, şehidin mezarını ziyaret etti. Şehidin annesi Fatma Uğurelli ile bayramlaşan öğrenciler, şehitler için dua etti.

"Acım büyük ama gururluyum"

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren şehit annesi Fatma Uğurelli, oğlunun isminin yaşatılmasından dolayı büyük gurur duyduğunu söyledi. Uğurelli, "Oğlum 2008 yılında Bingöl'de şehit oldu. Bir tane kızı vardı. 4,5 senelik evliydi. Şu anda öğrenciler, oğlumun isminin verildiği okulda okuyor. Beni ziyarete geldiler bayramlaşmak için. Oğluma da dua etmeye geldiler. Ben de onlarla gurur duydum. Onurluyum, çocuğumun adının böyle anılması beni çok mutlu ediyor. Acım çok büyük ama yine de şehit olduğu için gururluyum" diyerek duygularını paylaştı.

7. sınıf öğrencisi Sena Çiçek ise, "İsmi okulumuza verilen şehidimizin bayramını kutlamaya geldik, Şehit Mustafa Uğurelli'nin mezarına. Çok teşekkür ediyoruz. Onun ve onun gibi şehitlerimiz sayesinde biz şu anda ayaktayız. Şehitlerimiz bizim için çok değerli. Çok minnettarız" dedi.

Aynı sınıfta öğrenim gören Emir Tat da, "Şehitlerimiz, bu topraklarda özgürce yaşamamızı sağladılar. Mekanları cennet olsun" ifadelerini kullandı.